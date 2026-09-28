V českých e-shopech se objevily exoskelety na nohy za 22 tisíc. Do kopce vám ušetří opravdu hodně sil

Není to vědecká fikce ani prototyp z laboratoře. V průběhu roku 2026 se do nabídky velkých českých e-shopů dostal spotřebitelský exoskelet, který si člověk připne kolem pasu a stehen, zapne přes mobilní aplikaci a nechá si od něj pomáhat do kopce, po schodech nebo při delší chůzi s batohem. Základní
Hypershell X Go se na Alze i Datartu prodává za zhruba 21 990 Kč a v době naší rešerše byl u obou obchodů skladem. Vyšší modely řady, X Pro, X Carbon a X Ultra, šplhají až ke 49 tisícům. Ale i ten nejlevnější kus slibuje reálnou úlevu tam, kde ji člověk cítí nejvíc: při stoupání. Co to vlastně je a jak to funguje
Zapomeňte na představu robotických noh z akčních filmů. Hypershell X Go je lehký rám o hmotnosti dvou kilogramů, který sedí na kyčlích a stehnech a připomíná spíš lezecký sedák než brnění. Uvnitř jsou dva motory s celkovým špičkovým výkonem 400 W, senzory pohybu a 72Wh baterie nabíjená přes USB-C. Zařízení rozpozná, kdy zvedáte nohu, a přidá sílu ve směru pohybu. Šest inteligentních režimů se přepíná v aplikaci Hypershell+, kde lze nastavit i intenzitu asistence. Krytí IP54 znamená odolnost proti prachu a stříkající vodě, takže lehký déšť by mu neměl vadit.
V balení dostanete exoskelet, baterii, kabel a manuál. Žádný showroom, kde byste si ho mohli předem vyzkoušet, výrobce v Česku zatím oficiálně nenabízí.
Kolik sil vám skutečně ušetří
Tady je potřeba rozlišovat modely. U základního X Go výrobce komunikuje až 20% snížení fyzické námahy. U vyššího X Ultra s tisícwattovým pohonem a dojezdem až 30 km na jednu baterii uvádí až 39% snížení spotřeby kyslíku a až 42% pokles tepové frekvence v závislosti na konkrétním měření. Laboratorní data Hypershellu ukazují při chůzi na běžeckém pásu v sedmistupňovém stoupání průměrný pokles spotřeby kyslíku o 20,5 % a tepové frekvence o 22,3 %. Jde ale o měření v kontrolovaných laboratorních podmínkách, nikoli o univerzální údaj pro běžnou turistiku.
Jenže laboratoř není hora. Největší přínos pocítíte při výstupu a na schodech. U základního X Go je asistence při sestupu jednodušší než u novějších vyšších modelů, které mají speciální režimy pro kontrolovanější podporu při cestě z kopce. Například X Ultra nabízí funkci Descent Assist, která má při sestupu snižovat nárazy a zatížení kolen.
A výdrž baterie? Marketingových 15 km u X Go platí jako laboratorně měřený údaj za konkrétních podmínek, nikoli jako garantovaný dojezd v každém terénu. Výrobce u X Go uvádí 15 km na jednu baterii, přičemž skutečnou výdrž ovlivňuje terén, styl chůze, zatížení i zvolená úroveň asistence.
Jak si stojí proti konkurenci i klasickým holím
Na trhu není Hypershell sám. Čínský DNSYS X1 Carbon váží jen 1,6 kg a nabízí 900W motor, ale v reálném testu prohrává na hlučnost, nestabilní aplikaci a kratší výdrž. Wareable výslovně píše, že Hypershell X Ultra zvládne devítihodinový den ve velšských horách, zatímco DNSYS si žádá častější výměnu baterií.
A co trekingové hole za pár stovek? Zlepšují stabilitu a subjektivně ulehčují chůzi, ale aktivně nezvedají nohu. Odborná recenzní literatura navíc upozorňuje, že zapojení horní poloviny těla může v některých situacích zvýšit celkový energetický výdej. Elektrokolo sníží námahu ještě víc, ale jen tam, kde se dá jet. Exoskelet sedí přesně mezi: nechává ruce volné a funguje na pěších stezkách i schodištích.
Pro koho to dává smysl, a pro koho ne
Model Výkon Dojezd Hmotnost Cena (Alza) Úleva námahy X Go 400 W 15 km 2,0 kg 21 990 Kč až 20 % X Pro 800 W 17,5 km – 26 999 Kč až 30 % X Ultra 1 000 W 30 km 1,8 kg 48 999 Kč až 39 %
Základní X Go dává smysl pro městské výlety, kratší výšlapy a lidi, kteří pravidelně bojují s kopci nebo únavou. Pro celodenní horskou turistiku s těžkým batohem je rozumnější sáhnout po vyšší řadě s delší výdrží. Výrobce zároveň jasně říká, že nejde o zdravotnický prostředek; zařízení je určené pro lidi, kteří dokážou samostatně chodit, zvedat nohy a udržet rovnováhu. Pro seniory, kteří zvládnou trasu po vlastních nohách, ale chtějí si ji usnadnit, to může být zajímavá pomůcka. Jako rehabilitační nástroj po zranění ho ale používat nelze bez odpovídajícího odborného posouzení.
Důležitý detail: když baterie dojde, zůstane na těle pasivní rám o hmotnosti kolem dvou kilogramů. Chodit dál půjde, jen bez motorové pomoci. Trasu proto plánujte tak, abyste se v případě vybití baterie dokázali vrátit i bez asistence.
Kategorie, která rychle roste
Nová generace Hypershell X S už řeší některé slabiny předchozí řady: přidává vylepšenou sestupovou asistenci a fitness režim s nastavitelným odporem, takže exoskelet nemusí jen pomáhat, ale může sloužit i k tréninku. Nová řada nabízí podle modelu až 30 km dojezdu na jednu baterii a až 12 inteligentních režimů. Kategorie se tak posouvá rychle a výrobci už neřeší pouze asistenci při výstupu, ale také pohodlí při sestupu, pomalé chůzi a dalších typech pohybu.
Za 22 tisíc nekupujete náhradu vlastní kondice. Kupujete základní pohon na kyčlích, který vám při výstupu může podle výrobce ubrat zhruba pětinu fyzické námahy. A to je dost na to, aby se z posledního kopce před chatou stal příjemnější konec dne místo boje o každý krok.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík