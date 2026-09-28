Druhá sobota v pondělí: Jak si užít den volna navíc, aniž bys ho celý uklízela, prala a něco doháněla

Jeden volný den není projekt
Český kalendář nám letos nadělil Den české státnosti přesně na pondělí, takže víkend dostal vzácný třetí díl. Tři dny za sebou znějí velkoryse, dokud si člověk na pondělí nenaplánuje nákup, generální úklid, návštěvu rodičů, vyřízení dokladů, cvičení, vaření na celý týden a ještě „aspoň na chvíli“ notebook.
Volný den má jednu zvláštní vlastnost: protože vypadá jako čas navíc, velmi snadno ho naplníme vším, co jsme nestihly ve dnech, které čas navíc rozhodně nebyly. Na konci je sice čistá koupelna a plná lednice, ale regenerace zůstala zhruba tam, kde byla v pátek večer.
Výzkum pracovního zotavení přitom dlouhodobě ukazuje, že důležitou součástí odpočinku je psychologické odpojení od práce. Nejde o to sedět osm hodin bez hnutí. Jde o chvíli skutečně nebýt v pracovním režimu — ani fyzicky, ani hlavou.
Vyber si jednu věc, kterou dnes opravdu nechceš dělat
Možná je účinnější nezačít seznamem aktivit, ale jednou položkou, která na dnešní seznam nepatří.
Nebudu otevírat pracovní notebook. Nebudu dělat generální úklid. Nebudu řešit skříň, kterou odkládám od února. Nebudu vyřizovat šest administrativních restů jen proto, že úřady mají stejně zavřeno a mám konečně čas se u nich rozčilovat online.
To neznamená celý den ignorovat realitu. Pokud tě právě čistá kuchyň uklidňuje, klidně ji ukliď. Rozdíl je v tom, jestli něco děláš, protože to chceš mít hotové, nebo protože se neumíš dívat na prázdné místo v kalendáři bez potřeby okamžitě ho zaplnit.
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Nepotřebuješ „vytěžit“ volno
Tlak na produktivitu umí převléknout za výkon dokonce i odpočinek. Najednou nestačí jít na procházku. Musí to být deset kilometrů v přírodě. Nestačí číst. Bylo by dobré konečně dokončit knihu. Nestačí nic nedělat. Člověk by měl aspoň meditovat, připravit meal prep a udělat si skincare.
Jenže volno není investiční produkt a nemusí mít výnos. Klidně můžeš vstát později, snídat hodinu, pustit si film ve dvě odpoledne nebo se courat po městě bez cíle. Dokonce je dovoleno udělat něco tak ekonomicky nerozumného, jako je sednout si do kavárny, koupit si kafe a čtyřicet minut jen koukat kolem sebe.
Jedna malá radost funguje lépe než itinerář
Když si na volný den naplánuješ sedm „příjemných věcí“, vytvořila sis itinerář. A itinerář má jednu nepříjemnou vlastnost: jakmile se něco protáhne, začneš mít zpoždění ve vlastním odpočinku.
Zkus si proto vybrat jedinou věc, na kterou se skutečně těšíš. Pozdní oběd. Sauna. Kino. Dlouhá procházka se psem. Kniha v posteli. Výlet někam, kam se jinak nedostaneš. Nebo absolutně nic, co by se dobře fotografovalo na Instagram. Zbytek dne nech trochu otevřený.
Připrav si úterý jen tolik, aby ti nelezlo do pondělí
Úplně ignorovat fakt, že zítra začíná pracovní týden, nemusí být pro každého relaxační. Pokud víš, že tě večer začne strašit prázdná lednice, nenabitý notebook a hledání čisté košile v 7:12 ráno, udělej minimum, které ti úterý usnadní.
Deset nebo dvacet minut přípravy může být rozdíl mezi klidem a pocitem, že tě zítřek celý den pronásleduje. Jen z toho neudělej čtyřhodinovou operaci „připravujeme nový život“.
A nech druhou sobotu trochu obyčejnou
Možná právě to je na jednodenním svátku nejlepší. Nemusí být dovolenou, wellness pobytem ani velkým zážitkem. Je to jeden den, kdy ti kalendář nečekaně řekl: dnes nemusíš. Byla by docela škoda odpovědět mu: „Výborně, tak já toho stihnu dvojnásobek.“
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Zdroje: Time and Date – St. Wenceslas Day 2026 in Czechia [1], Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior – Recovery from Work: Advancing the Field Toward the Future [2], Journal of Applied Psychology – I Need a Vacation: A Meta-Analysis of Vacation and Employee Well-Being [3]. img ai generated