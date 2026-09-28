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Druhá sobota v pondělí: Jak si užít den volna navíc, aniž bys ho celý uklízela, prala a něco doháněla

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Pondělní státní svátek je malý kalendářní jackpot. Jenže než se naděješ, pereš třetí pračku, odpovídáš na pracovní e-maily a večer máš pocit, že sis místo volna odpracovala směnu doma. Druhá sobota si zaslouží trochu lepší zacházení.
Druhá sobota v pondělí: Jak si užít den volna navíc, aniž bys ho celý uklízela, prala a něco doháněla

Druhá sobota v pondělí: Jak si užít den volna navíc, aniž bys ho celý uklízela, prala a něco doháněla

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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