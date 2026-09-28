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KVÍZ: Většina hráčů pohoří u multiplatformních chytáků. Poznáte, kam která série původně patří?

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Svět videoher je plný rozmanitých platforem, od konzolí PlayStation a Xbox po Nintendo a PC. Každá se pyšní vlastními exkluzivními tituly, které definují její identitu. Víte ale, které série patří kam a které překročily hranice? Vyzkoušejte si své znalosti v našem kvízu.
KVÍZ: Většina hráčů pohoří u multiplatformních chytáků. Poznáte, kam která série původně patří?

KVÍZ: Většina hráčů pohoří u multiplatformních chytáků. Poznáte, kam která série původně patří?

Zdroj: Vikiarty / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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