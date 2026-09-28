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ARM se posouvá na 5 GHz. Je x86 v ohrožení?

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Dennívýzva
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I když se o tom moc příliš nemluví, přináší letošní rok ARM procesory. Ne jeden, ne náhodně. Jde o jasný trend. Někteří výrobci již 5GHz dosáhli, jiní se jim blíží, ale směr je jasný…
ARM vs x86

ARM vs x86

Zdroj: ChatGPT
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