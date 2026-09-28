Na TikToku nasbíral pojem „alpský rozvod“ miliony zhlédnutí. Muži na túrách opouštějí partnerky, za vzorcem stojí soutěživost

Dne 18. února 2026 zveřejnila uživatelka @everafteriya na TikToku krátké video: uplakaná žena sestupuje po skalnaté stezce, protože ji partner nechal samotnou v terénu, který nezná. Do poloviny března nasbíral klip přes 23 milionů zhlédnutí a 4,2 milionu lajků. Pod ním se začaly kupit stovky komentářů s totožným zážitkem. Sociální síť tak dala jméno jevu, který horští záchranáři, turistické spolky i outdoorové terapeutky popisují už roky, jen pro něj dosud chyběl výraz, který by se vešel do jednoho hashtagu.
Odkud pochází výraz „alpský rozvod“ a proč zní tak temně
Kořeny sahají hlouběji než k jakémukoli algoritmu. Skotsko-kanadský spisovatel Robert Barr publikoval povídku An Alpine Divorce v říjnu 1893 v The English Illustrated Magazine. Její zápletka je mrazivá: manžel plánuje shodit svou ženu ze srázu v Alpách, aby „vyřešil“ manželství. Barr text později zařadil do sbírky Revenge! z roku 1896. Název tedy nese daleko temnější náboj, než naznačuje odlehčený tón TikToku, a odkazuje k úmyslnému ohrožení partnera v horském prostředí.
Současná definice je mírnější, ale stále znepokojivá. Partner, zpravidla muž, zrychlí, přestane čekat a nechá partnerku samotnou na trase, kde spoléhá na jeho orientaci, vybavení nebo prostou fyzickou přítomnost. Britský Guardian přinesl v březnu 2026 vlastní reportáž s rozhovory, které ukazují, že nejde o ojedinělou historku. Žena jménem MJ popsala výstup na Angel’s Landing v Utahu: její partner ji předběhl a dolů sešel s jinou ženou, kterou cestou potkal. Naomi zase vyprávěla, jak ji muž odmítl počkat, protože plnil osobní výkonový cíl, totiž zdolat nejvyšší vrchol v každém utažském okrese. Obě epizody skončily rozchodem.
Proč ego a výkon v horách rychle přerostou v ohrožení života
Terapeutka Doriel Jacov v rozhovoru pro Guardian pojmenovala jádro problému: mužská socializace v outdooru klade důraz na sílu, nezávislost a stoicismus. Fotografka Julie Ellison doplnila, že v pozadí často stojí mužské ego, potřeba dokázat si vlastní výkonnost, i za cenu opuštění pomalejšího parťáka. Magazín REI Co-op Journal přidává širší kulturní rámec: outdoorové sporty po dekády nesly narativ, v němž ženy bývaly vnímány jako pomalejší, slabší a méně odvážné. Ženské komunity, jako třeba Women’s Wine Hiking Society, vznikají právě jako protiváha tohoto kultu závodění; jejich filozofie stojí na společném tempu, vzájemné podpoře a odmítnutí summitové soutěživosti.
Kde přesně leží hranice mezi neohleduplností a skutečným nebezpečím? Podle Jacov v momentě, kdy někdo vědomě zanechá partnerku ve vysoce rizikovém terénu, vstupuje dynamika do oblasti zneužívajícího chování. Prakticky to znamená: neznámá trasa, odbočky bez značení, výškový nebo zimní terén, fyzická vyčerpanost, nulová orientace, žádný plán návratu. Americká National Park Service výslovně stanovuje, že tempo má určovat nejpomalejší člen skupiny a že se skupina nemá rozdělovat kvůli rozdílné rychlosti, ani v nouzi, pokud to nevyžaduje bezpečnost.
Tragédie na Grossglockneru: když se z trendu stane trestní kauza
Extrémní pól celé debaty představuje případ rakouského horolezce Thomase P. Dne 26. ledna 2025 vyrazil se svou partnerkou na zimní výstup po Stüdlgratu na Grossglockner (3 798 m n. m.). Žena krátce pod vrcholem zkolabovala vyčerpáním a podchlazením. Zemřela. Soud v únoru 2026 uznal Thomase P. vinným z hrubě nedbalostního usmrcení a uložil mu pět měsíců podmíněně a pokutu 9 600 eur. K březnu 2026 verdikt nebyl pravomocný; obě strany se odvolaly.
Německý alpský spolek (DAV) po kauze zveřejnil pět poučení. Tři z nich mají přímou vazbu k fenoménu alpského rozvodu:
- Hory nejsou bezprávný prostor, kdo vede méně zkušeného partnera do náročného terénu, přebírá faktickou odpovědnost.
- Obrat na hoře je projev síly, rozhodnutí vzdát se vrcholu chrání životy.
- Zkušenější se přizpůsobují slabším, kompetentní horolezec musí umět rozpoznat, že druhá osoba túru nezvládne, a podle toho jednat.
Srovnání s tiktokovými příběhy je na místě jen opatrně. Většina virálních videí zachycuje označené stezky, sólový sestup a rozpad vztahu. Grossglockner znamenal zimní vysokohorský výstup, kompetenční propast mezi partnery a smrt. Společný jmenovatel ale zůstává: silnější člen skupiny upřednostnil vlastní cíl před bezpečností toho slabšího.
Co dělat, když vás partner opustí v terénu, a jak tomu předejít
Česká turistická metodika zná tento problém strukturálně, i když pro něj nepoužívá virální anglický název. Klub českých turistů ve svých učebních textech stanovuje jasný řád: vedoucí vpředu, hned za ním nejslabší účastníci, systém „na zadního“ a povinné zastavení celé skupiny při ztrátě kontaktu. Slovenská Horská záchranná služba řešila obdobný případ v Nízkých Tatrách, kde se turistická skupina rozdělila a musela být znovu navigačně spojena.
Před každou společnou túrou stojí za to projít jednoduchý checklist:
- Trasu volit podle kondice slabšího partnera, včetně převýšení a technické náročnosti.
- Domluvit pevný čas obratu, hodinu, po které se skupina vrací bez ohledu na vzdálenost od vrcholu.
- Rozdělit vybavení tak, aby každý unesl základní nouzové minimum, mapu nebo GPS, vodu, teplou vrstvu, nabitý telefon.
- Stanovit plán pro případ nevolnosti, strachu nebo zhoršení počasí.
- Sdílet itinerář s někým mimo skupinu, elektronická kniha túr v aplikaci Záchranka odešle přesnou polohu a umožní přivolat Horskou službu na lince 1210.
A pokud k opuštění přece jen dojde? Nehnat se za partnerem naslepo mimo značenou cestu. Zastavit na rozcestí, šetřit baterii telefonu, vyhodnotit orientaci a počasí. Při jakémkoli zdravotním problému nebo ztrátě orientace volat pomoc; čekání „až se vrátí“ v horském terénu představuje hazard, který se s každou hodinou prohlubuje.
Proč ženské outdoorové komunity rostou jako odpověď na výkonový kult
TikTok dal chytlavou nálepku situaci, kterou bezpečnostní manuály popisovaly desítky let. Virální vlna z února a března 2026 ale přinesla i něco navíc: hromadné svědectví žen, které v komentářích pod jedním videem zjistily, že jejich zážitek sdílejí tisíce dalších. Krátký formát, algoritmické šíření a komentářová kultura proměnily osobní příběh v kolektivní výpověď během dnů.
Reakce outdoorového světa na sebe nenechala čekat. Ženské turistické a horolezecké skupiny zaznamenávají rostoucí zájem a jejich filozofie stojí v přímém protikladu k logice alpského rozvodu. Místo závodění na vrchol nabízejí společné tempo, vzájemnou péči a prostor pro přiznání, že člověk potřebuje pauzu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková