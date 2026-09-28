Předpověď na nový týden má nečekaný háček. Přijde zlom, který nikdo nečekalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Předpověď na nový týden má nečekaný háček. Přijde zlom, který nikdo nečekal
Řidičům, kteří míří přes Polsko s obytným, lodním nebo jiným přívěsem, odpadla od 21. září 2026 jedna...
Let Lufthansy z Frankfurtu do Lisabonu musel v sobotu 26. září neplánovaně přistát ve francouzském Lyonu. V...
Dva lidé zemřeli a několik dalších utrpělo vážná zranění při nedělní nehodě zájezdového autobusu na německé...
Šest lidí zemřelo po explozi a následném zřícení obytného domu v historické čtvrti Plaka v centru Athén....
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