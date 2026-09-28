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Karlovy Vary hledají vánoční strom. Možná roste právě na vaší zahradě

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Karlovy Vary začínají hledat vánoční strom, který letos během adventu ozdobí centrum města. Ideálním kandidátem je zdravý, souměrně rostlý a hustě zavětvený smrk vysoký přibližně 15 metrů. Město přednostně hledá strom, který roste přímo na území Karlových Varů.
Karlovy Vary hledají vánoční strom. Možná roste právě na vaší zahradě

Karlovy Vary hledají vánoční strom. Možná roste právě na vaší zahradě

Zdroj: město Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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