Ani majoránka, ani česnek. Do bramboráků patří 1 surovina, kterou babičky přidávaly vždycky

Skoro každý sáhne po česneku a majoránce a myslí si, že tím je hotovo. Jenže bramboráky od babičky chutnaly jinak a jinak i křupaly, přestože stály na stejném koření. To, co dělalo ten rozdíl, měla doma dřív každá hospodyně a používala to úplně samozřejmě. Dnes na to spousta lidí zapomíná a pak se diví, proč jim placky vyjdou mdlé a rozmáčené.
Chuť se schovává v tuku na pánvi
Když si vybavíte vůni bramboráků z dětství, možná vám naskočí česnek. Tu pravou hloubku chuti jim ale dodávalo sádlo. Právě na něm se placky odjakživa smažily a právě ono jim dávalo plnou, typickou chuť, kterou olej nikdy nedožene.
Babičky přitom sádlo nepovažovaly za žádnou specialitu. Měly ho po ruce v každé kuchyni a nalévaly ho na pánev bez velkého počítání. A přesně v téhle samozřejmosti byl celý trik.
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Sádlo dává bramborákům chuť, ale záleží i na tom, kolik ho na pánvi je. Dejte ho pořádnou vrstvu, ať se v ní placka skoro potopí. Prohřeje se pak stejnoměrně po celé ploše a okraje pěkně zkřupnou.
Když má bramborák kolem sebe dost rozpáleného sádla, udělá se rychle a stačí ho jednou obrátit. Na troše tuku se naopak připéká nerovnoměrně, natáhne ho do sebe a uprostřed zůstane mastný a nedopečený.
Sádlo navíc snese pořádný žár, takže se stihne rozpálit dost na to, aby placku hned zatáhlo a nepustilo do ní zbytečně moc tuku. V tom je jeho výhoda proti oleji, který babičky na bramboráky skoro nikdy nebraly. Typickou vůni a chuť, kterou si s domácími plackami spojujeme, dodá jedině sádlo.
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Ani nejlepší tuk nezachrání špatný základ. Sáhněte po moučných bramborách typu C. Mají ze všech odrůd nejvíc škrobu a právě škrob drží placky pohromadě, takže se při obracení nerozpadnou.
Nastrouhané brambory pustí hodně vody a tu je potřeba důkladně vymačkat, klidně po hrstech nebo přes čistou utěrku. Z rozmáčeného těsta se pořádný bramborák neusmaží, placka zůstane rozteklá a mastná.
Lžíce horkého mléka a barva bude zlatá
Jeden babiččin fígl zná málokdo. Nastrouhané a vymačkané brambory zalijte troškou horkého mléka. Syrové těsto tak nezešedne ani neztmavne a hotové placky si udrží pěknou zlatou barvu.
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Kdo má rád opravdu křupavý okraj, může část mouky nahradit strouhankou. Bramboráky pak nasáknou méně tuku a po obvodu jsou příjemně křehké.
Smažte postupně a servírujte hned
I s dokonalým těstem se dá výsledek pokazit ve finále. Do pánve se nesnažte vměstnat co nejvíc těsta najednou. Každá placka potřebuje kolem sebe volné místo i dostatek tuku. Na středním plameni pak zezlátne stejnoměrně z obou stran a nic se nepřipálí.
Bramboráky jsou nejlepší rovnou z pánve, dokud drží křupavost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hotové bramboráky nenechávejte ležet. Nejlepší jsou rovnou z pánve, zatepla, dokud drží křupavost. Jakmile vychladnou, změknou a půlka kouzla je pryč.
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Nejdůležitější zásady přehledně shrnuje následující tabulka:
Co udělat Proč to pomáhá Nešetřit sádlem, dát na pánev pořádnou vrstvu, ať se placka skoro potopí Placka se prohřeje stejnoměrně, okraje zkřupnou a nenasákne zbytečně moc tuku Použít moučné brambory typu C Mají nejvíc škrobu a ten drží placky pohromadě, takže se při obracení nerozpadnou Nastrouhané brambory důkladně vymačkat, po hrstech nebo přes čistou utěrku Z rozmáčeného těsta se pořádný bramborák neusmaží, placka zůstane rozteklá a mastná Vymačkané brambory zalít troškou horkého mléka Syrové těsto nezešedne ani neztmavne a hotové placky si udrží zlatou barvu Část mouky nahradit strouhankou Bramboráky nasáknou méně tuku a po obvodu jsou křehké Pánev nepřeplňovat, každé placce nechat kolem sebe místo, smažit na středním plameni Placka zezlátne stejnoměrně z obou stran a nic se nepřipálí Servírovat hned zatepla, rovnou z pánve Bramboráky drží křupavost, po vychladnutí změknou Co do těsta patřilo odjakživa
Bramboráky bývaly odjakživa jídlem chudých. Často k nim nepatřilo nic víc než nastrouhané brambory a sůl, a přesto zasytily celou rodinu. Z obyčejné nouzové večeře udělal dobrotu až tuk. Škvarky, omastek nebo lžíce sádla na pánvi daly plackám vůni a chuť, kvůli které si je lidé zamilovali.
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Škvarky i omastek jsou vlastně jenom sádlo v jiné podobě. Až tedy příště budete smažit bramboráky, na tom nejobyčejnějším tuku nešetřete. Je to ta jedna surovina, díky které chutnají jako od babičky.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/zahrada/krupave-bramboraky.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-pripravit-ty-nejkrupavejsi-bramboraky-rady-a-tipy/, https://forbes.cz/mekky-uvnitr-krupavy-zvenci-jak-na-ten-nejlepsi-bramborak/, https://fresh.iprima.cz/recepty/nejlepsi-recept-na-krupave-bramboraky-podle-romana-vanka, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramboraky-recept/