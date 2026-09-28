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Lidé vyhazují starý nábytek z trubek a dřeva, aniž tuší, že některé kusy se prodávají za tisíce korun. Stačí zkontrolovat jednu věc

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Psací stůl s křesílkem od firmy Vichr a spol. se dnes v nabídce pražského starožitnictví drží na 91 800 Kč, a přitom vypadá jako kus z vyřazené kanceláře.
Nápis Vichr by vás měl donutit zpozornět a zamířit do starožitnictví

Nápis Vichr by vás měl donutit zpozornět a zamířit do starožitnictví

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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