Lidé vyhazují starý nábytek z trubek a dřeva, aniž tuší, že některé kusy se prodávají za tisíce korun. Stačí zkontrolovat jednu věc

Chromované trubky, odřená dýha, unavené čalounění. Přesně takový nábytek lidé při vyklízení pozůstalostí odkládají ke kontejneru, protože v něm vidí přežitek socialistických úřadoven. Jenže pod tou patinou se často skrývá československý funkcionalistický originál z třicátých let, navázaný na estetiku Bauhausu, a dnešní sběratelský trh za něj platí částky, které by majitele překvapily. Aktuální české nabídky ukazují židli za 13 000 Kč, křesla v rozmezí 29 900 až 49 000 Kč, válendu za bezmála 69 000 Kč. Kusy určené k renovaci se přitom stále objevují i kolem 1 500 Kč za pár. Rozptyl je obrovský a závisí na jediném: kdo daný kus vyrobil, jak se dochoval a zda přežil bez amatérských zásahů.
Proč chromová trubka z meziválečného Československa přitahuje sběratele
Představa, že trubkový nábytek do českých domácností dorazil až s poválečnou masovou výrobou, je mylná. Akademické prameny z Univerzity Karlovy dokládají, že firmy Thonet a Mücke-Melder zahájily tuzemskou produkci ohýbaného kovového nábytku už v roce 1928. Po roce 1930 se sortiment rozšířil, přibyly značky Vichr a spol., Robert Slezák, Hynek Gottwald. Československo tak patřilo k průkopníkům vedle Německa a Nizozemska.
Už ve své době stál trubkový nábytek víc než běžné dřevěné vybavení. Ocel se ohýbala, chromovala, kombinovala s dýhou, masivem nebo vídeňským výpletem. Výsledek působil lehce, pružně, moderně, a zároveň „chladně“, jak si stěžovali tehdejší konzervativní kritici. Právě ta strohost dnes způsobuje, že laik snadno zamění funkcionalistický originál za pozdější nemocniční nebo kancelářský inventář. A vyhodí ho.
Jak za pět minut poznat, zda máte doma sběratelský kus
První kontrola zabere méně času než vaření kávy. Otočte židli nebo křeslo vzhůru nohama a prohlédněte spodní stranu sedáku, vnitřek rámu, zadní hranu. Hledáte papírový štítek, ražbu do kovu, výrobní signet.
Tho net na svém webu výslovně uvádí, že právě etikety a signety zásadně pomáhají s datací a ověřením pravosti. Specializovaná Galerie Funkce v Berouně staví celou svou nabídku na tom, že každý prodávaný kus nese doložené značení výrobcem.
Když štítek chybí, a u devadesátiletého nábytku se to stává, rozhodují sekundární indikátory:
Průměr trubky a její profil (dobové rozměry se liší od pozdějších) Typ šroubů a spojů (původní šrouby mají odlišnou hlavu i závit) Rozměry celku ve srovnání s katalogovou dokumentací modelu Patina chromu, rovnoměrná, logická, bez stop po přestříkání stříbřenkou
Čerstvé čalounění paradoxně hodnotu nezvyšuje. Trh oceňuje původní stav konstrukce a povrchu; nové potahování je kosmetika, kterou kupující zvládne sám.
Kolik stojí funkcionalistický originál: cenová mapa českého trhu
Rozpětí cen ilustruje, jak moc záleží na atribuci, stavu a typu kusu. Následující přehled vychází z aktuálních nabídek českých specializovaných prodejců a aukčních platforem:
Typ kusu Výrobce / popis Orientační cena Pár židlí k renovaci Neidentifikovaný, přetřený chrom 1 499 Kč Funkcionalistická židle Restaurovaný originál 13 000 Kč Toaletka Vichr a spol. 34 600 Kč Křeslo Různí čs. výrobci 29 900–49 000 Kč Pár chromových křesel Thonet 77 700 Kč Válenda Funkcionalistický originál 68 990 Kč Psací stůl s křesílkem Vichr a spol., původní chrom 91 800 Kč
Pro srovnání: art deco nábytek ze stejného období se v českých nabídkách pohybuje v podobném pásmu, jednotlivé křeslo za 19 900 Kč, párová Halabalova křesla za 44 400 Kč, jídelní stůl za 54 900 Kč. Funkcionalistické sedací kusy s ověřeným výrobcem ale podle našeho pozorování častěji přitahují i zahraniční sběratele, protože Bauhaus má silný mezinárodní ohlas. Průzkum platformy 1stDibs pro rok 2025 uvádí, že vintage a starožitné předměty tvořily v průměru 36 % vybavení v designérských projektech a 85 % oslovených interiérových tvůrců vintage aktivně nakupovalo.
Kam zajít, když chcete kus vidět, prodat nebo nechat ocenit
Kdo si potřebuje vytrénovat oko, má v Česku dvě silné zastávky. Moravská galerie v Brně spravuje největší institucionální sbírku ohýbaného nábytku v zemi, v online databázi eviduje přes 720 děl v kategorii dřevo, nábytek a design, část kolekce zpřístupňuje v Otevřeném depozitáři v Brně-Řečkovicích včetně komentovaných prohlídek. Druhým orientačním bodem je vila Tugendhat, kde lze vidět funkcionalistický interiér v plném rozsahu včetně sedacího nábytku z trubkové a pásové oceli.
Pro prodej nebo ocenění konkrétního kusu doporučujeme tříkrokový postup:
Nafotit celek, boky, spodek a detaily spojů, fotografie stačí k předběžnému třídění, ale Asociace starožitníků upozorňuje, že z pouhého snímku ani zkušený odborník bezpečně nerozliší originál od napodobeniny. Oslovit specializovaného dealera, Funkcionalista se zaměřuje výhradně na československý funkcionalistický nábytek, Galerie Funkce v Berouně pracuje s originály Mücke-Melder, Vichr, Slezák i Gottwald. U perspektivního kusu zajistit osobní prohlídku nebo znalecký posudek, veřejný seznam znalců vede Ministerstvo spravedlnosti, kde lze filtrovat podle oboru a specializace.
Běžnější kusy bez jasné atribuce najdou kupce rychleji přes aukční platformy typu Aukro. U značených originálů se ale vyplatí trpělivost a odborný prodejní kanál, reputační záštita kamenného obchodníka zvyšuje důvěru kupujícího i konečnou cenu.
Restaurovat, nebo zachovat původní stav? Dilema, které rozhoduje o hodnotě
Odpověď závisí na tom, co na kusu přežilo. Když je původní chrom celistvý, štítek čitelný, dýha soudržná a konstrukce pevná, dává smysl šetrné čištění a stabilizace; každý invazivní zásah ubírá na autenticitě, kterou trh oceňuje nejvýš. Specializovaní prodejci sami přiznávají, že od restaurování někdy záměrně ustupují, aby nenarušili historickou stopu kusu.
Opačný scénář: rozviklaná konstrukce, nekompletní části, amatérsky přetřený chrom stříbřenkou. Tady odborná renovace prodejnost jednoznačně zvedne. Klíčové slovo je „odborná“; domácí přebroušení chromu nebo přelakování dýhy polyuretanem dokáže z pěticiferného originálu udělat bezcennou repliku vlastního já.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková