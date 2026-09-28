Semínka rajčat z obchodu klíčí bídně, protože je nikdo nefermentuje. Stará metoda z babiččina záhonu zabere za 3 dny

Fermentace semen, tedy řízené kvašení dužniny kolem semínek, odstraní želatinový obal, který brání sušení i skladování. Celý postup zvládne kdokoli s nožem, sklenicí a trochou trpělivosti. Výsledkem jsou čistá, suchá semínka připravená ležet v obálce klidně pět až deset let a na jaře spolehlivě vzejít. Podmínka je jediná: pracovat s nehybridní odrůdou, protože jen ta předá potomstvu totožné vlastnosti.
Proč právě nehybridní odrůdy drží klíč k domácímu osivu
Rajče patří mezi samosprašné plodiny, květ se opylí vlastním pylem, takže potomstvo věrně kopíruje rodičovskou rostlinu. To ovšem platí výhradně u takzvaných otevřeně opylovaných čili nehybridních odrůd. U hybridů označených F1 se další generace rozštěpí do nepředvídatelných kombinací tvaru, chuti i výnosu. Kalifornská univerzita (UCANR) u takového potomstva popisuje nižší vitalitu a výraznou genetickou proměnlivost.
V českých e-shopech přitom nehybridní rajčata seženete bez potíží. Semena.cz nabízí Černý Krim výslovně označený jako nehybridní, v biokvalitě je k dispozici Ananas Noire a z typu býčího srdce třeba odrůda Herodes. Všechny tři se hodí pro předpěstování od února do dubna, přesun ven od poloviny května a sklizeň v červenci až září, tedy dostatečně dlouhý interval, aby plody stihly plně dozrát i v tuzemských podmínkách.
Krok za krokem: jak fermentace semen rajčat probíhá od plodu po obálku
Základ tvoří plně vyzrálý plod z rostliny, kterou si chcete uchovat. Rozřízněte ho a lžičkou vydlabejte semínka i s okolním gelem do čisté sklenice. Přidejte zhruba stejný objem vody a nechte stát při pokojové teplotě mimo přímé slunce.
Během 48 až 72 hodin mikroorganismy rozloží slizovou vrstvu kolem každého semene. Na hladině se obvykle vytvoří tenký plísňový film, což je normální a žádoucí signál probíhajícího kvašení. Jednou až dvakrát denně obsah promíchejte. Životaschopná semínka klesnou ke dnu, prázdná a zbytky dužniny vyplavou.
Po fermentaci:
Slijte horní vrstvu i s nečistotami. Semena důkladně propláchněte pod tekoucí vodou v jemném sítku. Rozprostřete je v jedné vrstvě na síto nebo kávový filtr; síto je výhodnější, protože vzduch proudí i zespodu. Sušte 5 až 7 dní, podle vlhkosti vzduchu i déle.
Správně dosušené semínko při stisknutí křehce praskne nebo se rozlomí, rozhodně se nesmí mačkat. Rajčatová semínka bývají na dotek lehce „chlupatá“ a mohou se shlukovat, stačí je opatrně oddělit, jak uvádí
Seed Savers Exchange. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Díky triku získáte ze zralých plodů semena snadno Co se děje uvnitř gelu a proč ho musíte odstranit
Želatinová vrstva kolem rajčatového semene plní v plodu důležitou ochrannou funkci. Odborná práce Berry & Bewley publikovaná v Plant Physiology ukázala, že osmotické prostředí gelu a okolních pletiv potlačuje předčasné klíčení ještě uvnitř rajčete. Dokud semeno zůstává v tomto obalu, „spí“, a právě proto ho po sklizni potřebujete zbavit ochranné vrstvy, aby mohlo reagovat na vlhkost a teplo při jarním výsevu.
Fermentace tento úkol řeší biologicky: bakterie a kvasinky přítomné v dužnině gel postupně stráví. Průmyslové zpracovny osiva používají totožný princip, případně gel odstraňují kyselinou. Domácí verze je pomalejší, ale funkčně rovnocenná.
Pozor na přetažení. Organic Seed Alliance varuje, že při fermentaci delší než tři až čtyři dny hrozí poškození osiva a předčasné vyrašení přímo ve sklenici. Jakmile spatříte bílé kořínky, semínka už jsou znehodnocená.
Kolik osiva získáte a jak ho uchovat na roky dopředu
Z jediného kilogramu rajčatových plodů lze podle údajů Virginia Tech získat přibližně 4 gramy osiva, tedy kolem 1 200 semen. V hobby měřítku bohatě stačí tři až pět plodů, abyste pokryli výsev na několik příštích sezon.
Skladování rozhoduje o tom, jestli semínka vydrží čtyři roky, nebo celou dekádu:
Parametr Doporučení Obal Papírová obálka, případně původní sáček Vnější ochrana Uzavřená nádoba proti vlhkosti Teplota Chladná, stabilní (sklep, lednice) Vlhkost Relativní vlhkost do 40 % Světlo Tma Označení Odrůda + rok uložení
Seed Savers Exchange uvádí u rajčat životnost 5 až 10 let při ideálních podmínkách, Virginia Tech pracuje s konzervativnějším odhadem čtyř let. Bezpečná praxe je počítat s pěti lety a starší zásoby před výsevem otestovat, stačí pár semínek na vlhký ubrousek. Proč se vyplatí začít právě letos v září
Rajče je podle Seed Savers Exchange ideální vstupní plodina pro každého, kdo chce s domácím uchováním osiva teprve začít. Samosprašnost eliminuje riziko zkřížení (stačí dodržet odstup dvou metrů mezi odrůdami nebo použít fyzickou bariéru), semena dozrávají ve stejné sezoně jako plody a celý postup nevyžaduje žádné speciální vybavení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková