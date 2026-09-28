Česká hrdinka Nosková po triumfu: Po posledním míčku nikdy nevím, co mám dělat

Forhend do růžku, 93 minut napětí a konec. Míček ještě nedobouřel a z české lavičky už sprintovala kapitánka Barbora Strýcová i zbytek týmu. Objetí v kroužku, slzy, řev. Nosková uprostřed toho všeho, dvacetiletá holka, která právě splnila sen, o kterém snila od chvíle, kdy jako malá poprvé viděla Fed Cup v televizi. „Tohle je jeden ze čtyř největších snů mého života,“ řekla na tiskové konferenci v Šen-čenu. Vedle grandslamu, olympiády a pozice světové jedničky. A hned dodala: „Je to jenom startovací bod.“
Od tří mečbolů v dubnu po finálový forhend
Příběh českého titulu nezačal v neděli 27. září v Šen-čenu. Začal o pět měsíců dřív, v dubnové kvalifikaci proti Švýcarsku, kdy Nosková čelila třem mečbolům Belindy Bencicové, a všechny odvrátila. Bez toho vítězství by se Češky na závěrečný turnaj vůbec nedostaly.
Ve vyřazovací fázi pak Nosková fungovala jako spolehlivý motor. Rozhodla druhým bodem čtvrtfinále proti Británii, semifinále proti Španělsku i finále proti Ukrajině. Ve všech třech duelech neztratila set. Český tým prošel celým turnajem bez jediné prohry; Británii, Španělsko i Ukrajinu porazil shodně 2:0.
Finále, které mělo i krizové pasáže
Výsledek vypadá hladce. Průběh tak hladký nebyl. Ve finále otevřela cestu Karolína Muchová, která si poradila s Anhelinou Kalininovou 6:2, 6:3. Pak přišla na řadu Nosková proti světové sedmičce Elině Svitolinové, papírově nejsilnější soupeřce, jakou v turnaji potkala.
Svitolinová vedla v prvním setu 3:1 a vypadalo to, že finále bude bolet. Nosková ale otočila a set dovedla k výhře 6:3. Druhá sada byla jiný příběh: ani jedna hráčka neměla brejkbol, servis držel až do tie-breaku. V něm Svitolinová vytáhla tři esa, přesto Nosková byla přesnější v klíčových výměnách a zkrácenou hru uzavřela 7:5 nechytatelným forhendem. Zápas trval hodinu a 33 minut.
Dětský sen a česká tradice
Nosková po zápase prozradila, že Fed Cup v televizi byla její vůbec první vzpomínka na tenis, ještě předtím, než vzala raketu do ruky. „Nejspíš jsem se tehdy dívala i na dnešní kapitánku,“ usmála se směrem ke Strýcové. Titul v BJK Cupu sama řadí mezi čtyři největší kariérní mety, ale nestaví ho nad wimbledonský triumf z léta 2026, který WTA označuje za největší moment její dosavadní kariéry.
Pro český tenis jde o dvanáctý titul v historii soutěže a sedmý v samostatné éře. Česko si drží druhou příčku historického pořadí za Spojenými státy. Naposledy Češky zvítězily v roce 2018, od té doby uplynulo osm let.
Co přijde dál
Samotný titul Noskovou v singlovém žebříčku WTA neposune, za Billie Jean King Cup se body nepřidělují. Její aktuální šestá pozice se změní až na podzimních turnajích. Nejbližší zastávkou je China Open v Pekingu (30. září – 11. října), pak Wuhan Open a sezona vyvrcholí Turnajem mistryň v Indian Wells, kam má Nosková účast jistou. Vítězný tým si navíc rozdělí odměnu v přepočtu zhruba 35 milionů korun.
Nosková odcházela z kurtu v Šen-čenu jako hráčka, která za půl roku posbírala Wimbledon i BJK Cup. Ze čtyř velkých snů jí zbývají dva. Startovací bod, jak říká sama.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný