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Česká hrdinka Nosková po triumfu: Po posledním míčku nikdy nevím, co mám dělat

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Česko má dvanáctý titul v Billie Jean King Cupu. Rozhodující bod finále proti Ukrajině získala Linda Nosková výhrou nad Svitolinovou 6:3, 7:6.
Česká hrdinka Nosková po triumfu: Po posledním míčku nikdy nevím, co mám dělat

Česká hrdinka Nosková po triumfu: Po posledním míčku nikdy nevím, co mám dělat

Zdroj: Wimbledon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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