Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka

Královské námořnictvo dostalo do vody další útočnou ponorku s jaderným pohonem. HMS Agamemnon poprvé vyplula z loděnice BAE Systems v Barrow-in-Furness a míří na základnu HM Naval Base Clyde. Podle zdrojů jde o první z řady plavebních zkoušek a výcvikových etap před zařazením do operační flotily. Zprávy o odplutí se objevily 24. září 2026.
VIDEO Třída Astute a britské ponorkové síly
Astute je třída jaderných útočných ponorek (SSN), která nahrazuje starší typy Swiftsure a Trafalgar. Těch bylo postaveno celkem 13, zatímco Astute jich bude jen sedm, takže schopnosti Royal Navy zůstávají lehce omezené ve srovnání s koncem studené války.
Astute spolu se čtyřmi ponorkami třídy Vanguard tvoří celou jadernou ponorkovou sílu britského námořnictva.
Vanguardy nesou jaderné zbraně, Astuty je mají chránit, doprovázet svazy letadlových lodí podobně jako americké Virginie, a plnit zpravodajské a úderné úkoly. Dlouhá cesta z Barrow: Stavba a uvedení do služby
Vláda zadala BAE Systems stavbu ponorek č. 5 a 6 (Anson a Agamemnon) v březnu 2010. Jméno Agamemnon bylo oznámeno 15. září 2011.
Kýl byl založen 18. července 2013 a od zahájení stavby do prvního vyplutí tak uplynulo více než 13 let. Když bylo jméno oznámeno, počítalo ministerstvo obrany se zařazením do služby v roce 2022.
Ponorka byla formálně spuštěna na vodu 3. října 2024 po přesunu 7 400tunového trupu z montážní haly do sousedního bazénu. Do služby ji 22. září 2025 uvedl
král Karel III., který osobně přečetl pověřovací listinu. Slavnostní zařazení však neznamenalo, že je loď připravena k plavbě.
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V říjnu 2025 absolvovala třídenní zkoušky vodotěsnosti a pevnosti trupu, při níž se ověřovala celistvost tlakového trupu stroje. Posádka a inženýři při ní rozmístili po lodi 16 tun olověných závaží, aby simulovali různé stavy zatížení. Zbytek roku pak loď strávila v loděnici dokončováním zkoušek reaktorové části a dalších závěrečných prací.
Základní údaje podle otevřených zdrojů: výtlak přibližně 7 400 tun na hladině (nad hladinou uváděno 7 000 až 7 400 t), délka 97 m, šířka 11,3 m, pohon reaktorem Rolls-Royce PWR 2 a dieselgenerátory MTU jako záložní zdroj, rychlost pod hladinou kolem 30 uzlů, zkušební hloubka přes 300 m, výdrž 90 dnů, posádka 98 osob s kapacitou ponorky až 109.
Přesné výkonnostní parametry, například skutečná hloubka ponoru nebo maximální rychlost, nejsou oficiálně potvrzeny.
HMS Agamemnon: Senzory, nízká akustická stopa a smrtící výzbroj
Sonarový systém tvoří Thales Sonar 2076, doplněný ozvěnoměrem Atlas DESO 25. Ponorky Astute nemají klasický optický periskop a obraz pořizují kamerami s vysokým rozlišením.
Podle analytického serveru 19FortyFive se tichost těchto
ponorek opírá o pohon typu pump-jet, izolované strojní vybavení a zhruba 39 000 antiakustických obkladových dlaždic. Tvrzení, že jde o jedny z nejtišších útočných ponorek světa, je nutné brát jako odhad analytiků.
Šest 533mm torpédometů a zásoba až 38 zbraní zahrnují torpéda Spearfish a řízené střely Tomahawk Block IV. Torpédo Spearfish má dosah podle uvedených údajů až 23 km, při nižší rychlosti až na 48 km, a nese 300kg bojovou hlavici. Tomahawk Block IV má dolet kolem 1 000 mil, tedy zhruba 1 600 km.
Královské námořnictvo počítá s tím, že ponorky třídy Astute bude chránit stroje naplňující jaderné odstrašení a
svazy letadlových lodí, sbírat zpravodajské informace, podporovat operace mariňáků a v případě nutnosti zasahovat pozemní cíle. Ponorka třídy Astute, By © Crown Copyright 2012, OGL v1.0 Limity: Zpoždění, požár a dostupnost
Hlavním problémem není konstrukce, ale tempo dodávek. V roce 2024 vypukl v Devonshire Dock Hall, kde se staví Astute i
ponorky třídy , požár. Ministerstvo obrany uvedlo, že práce na sedmé a poslední ponorce Achilles po jeho dopadech postupují. Dreadnought
Podle analýzy z konce června 2026 byly všechny již provozované ponorky třídy Astute současně u břehů Velké Británie, což ilustruje
problémy s údržbou a kapacitou doků. Ministerstvo obrany současnou provozní připravenost nezveřejňuje, takže přesný obraz ověřit nelze. Ministr Luke Pollard uvedl, že z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje termín plné operační způsobilosti, která závisí na úspěšném dokončení zkoušek.
Agamemnon zvýší počet dostupných útočných ponorek až po dokončení zkoušek a výcviku. Rozhodující tedy bude, jak rychle se podaří přejít od formálního zařazení k operační způsobilosti. HMS Agamemnon je ukázkou toho, jak dlouho může trvat cesta od zadání zakázky po plně použitelnou ponorku.
Zdroj:
UKDJ, Royal Navy, 1945, Gov.uk Autor/Licence fotografie: BAE Systems