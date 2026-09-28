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Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka

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HMS Agamemnon: šestá ponorka třídy Astute opustila Barrow po 13 letech výstavby.
Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka

Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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