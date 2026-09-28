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59 telefonů Samsung, Xiaomi a Motorola letos přijdou o podporu. Banka vám může bez varování zablokovat aplikaci

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Desítky smartphonů Samsung, Xiaomi a Motorola v roce 2026 přestanou dostávat bezpečnostní záplaty. České banky na to reagují tvrdě.
Telefon Android Samsung Galaxy S21

Telefon Android Samsung Galaxy S21

Zdroj: X-SHLIED / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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