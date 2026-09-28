59 telefonů Samsung, Xiaomi a Motorola letos přijdou o podporu. Banka vám může bez varování zablokovat aplikaci

Když výrobce ukončí podporu telefonu, neznamená to, že zařízení přestane fungovat. Pořád budete volat, fotit a pouštět si videa. Jenže telefon bez čerstvých bezpečnostních záplat postupně přestává splňovat podmínky, které na něj kladou citlivé aplikace, a mobilní bankovnictví je v tomto ohledu mezi prvními. V širších přehledech se letos objevuje až 59 modelů napříč třemi značkami, které mají přijít o podporu. Primární ověření tohoto čísla z oficiálních zdrojů výrobců ho ale nedokáže beze zbytku potvrdit. Přesto jde o desítky modelů a reálný problém, který se vás může týkat už v nejbližších měsících. Air Bank výslovně uvádí, že po skončení podpory poslední kompatibilní verze aplikace se do My Air nepřihlásíte a nepotvrdíte platby. Komerční banka zase zveřejnila pevné datum, od kdy na starších systémech zamezí přihlášení. Žádný individuální e-mail s varováním přitom čekat nemusíte.
Které modely letos skutečně končí
Ze tří značek má nejpřehlednější veřejnou evidenci Samsung. Řada Galaxy S21, tedy S21, S21+ a S21 Ultra, dostala v roce 2022 příslib pěti let bezpečnostních aktualizací. Pět let od uvedení v lednu 2021 znamená konec podpory v průběhu roku 2026. Totéž platí pro Galaxy Z Fold3 5G a Galaxy Z Flip3 5G, oba představené v srpnu 2021. Z levnějších modelů uvedených v roce 2022 sem spadají Galaxy A13 a Galaxy A23 4G, u nichž Samsung slíbil čtyři roky bezpečnostních aktualizací. Konec tedy připadá dle odvození na rok 2026, přesný měsíc je ale pouze odhad podle data uvedení na trh.
U Motoroly jsou data nejčitelnější:
- moto g13 – konec bezpečnostních aktualizací leden 2026
- edge 40 – duben 2026
- edge 40 neo – srpen 2026 (v Americe do roku 2027)
- moto g73 5G – prosinec 2026
U Xiaomi, Redmi a POCO je situace nejméně průhledná. Xiaomi v globální FAQ garantuje typicky alespoň dva roky bezpečnostních aktualizací od prvního uvedení na trh, u vybraných modelů tři roky a déle. Detailní tabulka ale není veřejně dostupná jako statický seznam a každý model je třeba ověřit ručně v živé databázi. Modely uvedené v první polovině roku 2024 s dvouletým oknem tak do konce roku 2026 mohou spadat, ale přesné měsíce nemůžeme z primárního zdroje citovat s jistotou.
Co přesně se stane s telefonem po konci podpory
Nic dramatického, a přitom všechno podstatné. Telefon se nezamkne, nezačne automaticky zpomalovat ani se nevypne displej. Přestane ale dostávat opravy nově objevených zranitelností. A ty nejsou jen akademické: dubnový Android Security Bulletin 2025 popisuje kritickou chybu, která mohla umožnit vzdálené získání vyšších oprávnění bez interakce uživatele. Kdo nemá odpovídající záplatu, zůstává vůči takové zranitelnosti potenciálně vystavený.
Google navíc provozuje Play Integrity API, které vývojářům umožňuje vyhodnocovat stav zařízení, například zda je certifikované, zda splňuje požadované bezpečnostní podmínky a zda nebylo kompromitováno. Bankovní aplikace tyto kontroly mohou využívat. Česká spořitelna u George výslovně odmítá zařízení s rootem nebo jailbreakem a vyžaduje minimálně Android 10. MONETA u Smart Banky požaduje Android 9 a upozorňuje, že výrobcem upravená zařízení nemusí být podporována.
Jak to řeší české banky
Banky neblokují „starý model“ kvůli stáří jako takovému. Blokují nepodporovaný systém, chybějící záplaty nebo nedůvěryhodný stav zařízení. Prakticky to vypadá takto:
- Air Bank – po ukončení podpory poslední kompatibilní verze My Air nepůjde instalace ani aktualizace a následně ani přihlášení a potvrzování plateb.
- Komerční banka – u iOS 16 oznámila pevný konec přihlášení do KB+ a Mobilní banky od 31. 3. 2026. Stejný princip platí i pro zastaralé verze Androidu.
- Česká spořitelna – George vyžaduje Android 10+ a iOS 17.7+, root/jailbreak nepodporuje.
- MONETA – Smart Banka pro Android 9+ a iOS 16+.
Žádná banka negarantuje osobní upozornění pro každý konkrétní model. Banky varují především hromadně: stránkou nápovědy, FAQ nebo oznámením v obchodě s aplikacemi. Kdo si těchto informací nevšimne, může problém zjistit až při pokusu o přihlášení.
Co dělat, než vás to potká
Pokud váš telefon ještě dostává záplaty a bankovní aplikace funguje, okamžitá výměna není nutná. Dává ale smysl připravit se dřív, než přijde mezní termín. V nastavení telefonu zkontrolujte datum poslední bezpečnostní záplaty. U Samsungu ověřte, zda je model ještě na veřejném seznamu podporovaných zařízení. U Motoroly otevřete stránku Security Updates a vyberte konkrétní model.
Starý telefon po konci podpory nemusíte vyhodit. Jako foťák, přehrávač hudby, offline navigace nebo dětské zařízení bez citlivých účtů poslouží dál. Vyhnout se ale vyplatí bankovnictví, e-mailu, správci hesel a mobilním platbám, tedy všemu, kde by případné zneužití nezáplatovaného zařízení mohlo mít vážné následky.
Nová pravidla EU starším telefonům nepomůžou
Od 20. 6. 2025 platí v EU nová pravidla pro smartphony a tablety, která výrobcům stanovují mimo jiné povinnost poskytovat bezpečnostní aktualizace po určitou minimální dobu. Háček je v tom, že se vztahují na zařízení uvedená na unijní trh od tohoto data. Telefon z roku 2021 nebo 2022, který si dnes koupíte ve výprodeji, na tuto novou garanci automaticky nárok nemá. Trend je jasný: Samsung už u aktuálních modelů nabízí až sedm let záplat, Motorola u novějších řad sahá do let 2027–2029. Jenže pro desítky modelů končících letos to přichází pozdě.
Rozhodující není, jestli starý telefon ještě „jede“. Rozhodující je, jestli je ještě dostatečně bezpečný pro bankovnictví, přihlašování a citlivé účty. A odpověď se v průběhu roku 2026 u řady modelů změní z ano na ne.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman