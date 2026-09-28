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Vázané koláče s náplní představují nadýchané kynuté pečivo, které vypadá slavnostně a chutná skvěle

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Vázané koláče vypadají jako sváteční pečení pro trpělivé povahy, ale ve skutečnosti je to docela vděčná práce. Když si pohlídáte kynuté těsto, dobře uzavřete cípy a nebudete šetřit náplní, dostanete přesně ten typ koláče, který mizí z plechu rychleji, než stihne vystydnout.
Vázané koláče

Vázané koláče

Zdroj: Foto: Dvě v troubě, Když se koláče zavazují, neznamená to nudu: Vázané koláče s náplní, co vypadají svátečně a mizí po plechu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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