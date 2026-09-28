Vaječné skořápky nepatří automaticky do odpadu. Na zahradě zastanou práci jednoho z nejlepších pomocníků

Reklama
2 min
Vaječné skořápky nepatří automaticky do odpadu. Na zahradě zastanou práci jednoho z nejlepších pomocníkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vaječné skořápky se často vyhazují, což je škoda, pokud máte zahrádku nebo pěstujete zeleninu. Skořápky vám totiž mohou skvěle pomoci.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Zašlé zlaté šperky mohou znovu vypadat jako právě zakoupené. Pomůže několik důmyslných čisticích triků
Profesionální uklízečka ukázala jednoduchý trik na radiátory. Špína zmizí i z nejhůře dostupných míst
Pro spoustu lidí je mytí a čištění radiátorů tou nejhorší prací. Největším problémem jsou špatně dostupná...
Vlastní bydlení nemusí znamenat hypotéku na desítky let. Domek na kolečkách ukrývá překvapivě prostorný interiér
Mít hezký domek je pro spoustu lidí životním cílem. Útulný, ale krásný domek si můžete udělat i ze starého...
Toaletní papír má na záchodě své správné místo. Většina lidí ho přitom celý život umisťuje jinam
Toaletní papír je nutnou součástí každé domácnosti. A je zvykem, že ho v každém případě chceme mít při ruce.
Muž začal hloubit obrovskou díru do země a sousedé nechápali proč. Nakonec v ní vyrostl pohádkový hobití domek
Pokud jste fanoušci série filmů Hobit, tento mladík vás jistě zaujme. Udělal si totiž z obyčejné díry v...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Celá koupelna může zářit čistotou už za 20 minut. Profesionální uklízečka odhalila svůj účinný postup
- Zašlé zlaté šperky mohou znovu vypadat jako právě zakoupené. Pomůže několik důmyslných čisticích triků
- Jak vybrat kliku? Malý předmět s velkým efektem. Řešte vzhled, ale i správnou rozteč
- Nájem 2,50 Kčs za metr čtvereční. Za socialismu stálo bydlení pakatel, na pořadníku se ale čekalo roky
Hokej, party i afterparty. UNIted HK otevře sezonu velkým večerem v ČPP aréně
Hradecká Drbna
dnes, 07:41
1 min
Celá koupelna může zářit čistotou už za 20 minut. Profesionální uklízečka odhalila svůj účinný postup
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:38
3 min
Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje Kallasová. EU podle nové zprávy nezbrojí dost rychle
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:36
Hospodská gulášová polévka trochu poctivěji: Silný základ, měkké maso a pořádná porce
Cooky.cz
dnes, 07:35
4 min
„Pod touto vládou bych náčelníkem být nechtěl.“ Generál zavelel na zteč proti Babišovi
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:19
Reklama
Nestačí ani jedna miliarda. Horečka kolem fotbalového reprezentanta Šulce dál stoupá
SportyŽivě
dnes, 07:17
4 min
Na mistrovství světa se sundají klubové dresy. Klubové vztahy ale nezmizí
Vše o sportu
dnes, 07:11
4 min
Disneyho animák našeho dětství se vrací. Detektiv Duck se dočká nového seriálu
Kinobox.cz
dnes, 07:06
2 min
Muž klečel na chodníku a modlil se ke Slunci, další popíjel a obtěžoval okolí
Plzeňská Drbna
dnes, 07:01
1 min
Přehrada Březová je na nejnižší hladině za 20 let, z bahna se vynořil historický most
Náš REGION
dnes, 07:00
1 min
Reklama
Manželské problémy neexistují. Do manželství vstupují dva lidé se svými problémy
Proboha!
dnes, 07:00
12 min
Tuto vitamínovou bombu můžete vysadit ještě v říjnu. Roste jako z vody a nepotřebuje hnojit
NESPECHEJ.cz
dnes, 07:00
4 min
Stačí změna teploty a ruka přestane poslouchat. Jirešová ukázala problém, který ji trápí roky
Žena.cz
dnes, 06:59
Havel jí otevřel jiný svět, pak vztah náhle skončil. Vodňanská o lásce, která dodnes bolí
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:59
Ropa zdražuje po odmítnutí íránského mírového návrhu. Brent překonal 107 dolarů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:52
Reklama
KOMENTÁŘ: Stálo to za ty peníze? Oprava Průmyslového paláce očima architekta
Pražská Drbna
dnes, 06:51
1 min
Vaječné skořápky nepatří automaticky do odpadu. Na zahradě zastanou práci jednoho z nejlepších pomocníků
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:50
2 min
Dítě už chodí do školy, samoživitel ale získá větší ochranu. Co mění říjnová superdávka
Byznys trendy
dnes, 06:50
2 min
Hráč si v kině myslel, že promítají film z PS3. Skutečnost je mnohem zajímavější a Sony v ní rozhodně figuruje
Mobify.cz
dnes, 06:47
3 min
Eva Decastelo a její poprsí pobláznily internet. Tohle video vidělo přes milion lidí
ČR Zprávy
dnes, 06:45
2 min
Reklama
Krajské dožínky v Pardubicích: sucho, nízké výnosy a volání po podpoře zemědělců
Náš REGION
dnes, 06:45
1 min
Češi začali dávat na střechy krabice od mléka. Nemohou si tenhle trik vynachválit
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
3 min
Druhá sobota v pondělí: Jak si užít den volna navíc, aniž bys ho celý uklízela, prala a něco doháněla
Poudree.cz
dnes, 06:30
3 min
„Omluvte se,“ žádá po Zelenského chybě zklamaný spojenec. Prozradil tajné informace
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:27
Vražda na Děčínsku: soud poslal podezřelého 75letého muže do vazby
Náš REGION
dnes, 06:26
1 min
Reklama
Rakušané zoufale shání lidi na tuhle práci a platí až 90 000 Kč čistého. Přednost mají často Češi
Zodpovime.cz
dnes, 06:23
4 min
Vázané koláče s náplní představují nadýchané kynuté pečivo, které vypadá slavnostně a chutná skvěle
Cooky.cz
dnes, 06:18
4 min
Nejhorší ovoce z českých supermarketů. Češi ho kupují dětem každý den a netuší, co je s ním za problém
ExtraInspirace
dnes, 06:17
4 min
Němci skupují tyhle staré lahve z dob ČSSR a platí za ně až 70 000 Kč. Češi je vyhazují do kontejnerů
Extrafit.cz
dnes, 06:16
4 min
Pastrňák nově šéfuje Bostonu jako kapitán. Každému slibuje stejný prostor
SportyŽivě
dnes, 06:15
4 min
Reklama
Životní kotrmelce. Pomáhají i škodí
i60.cz
dnes, 06:05
6 min
Do Evropské unie pronikl obávaný vetřelec. Dokáže napáchat obrovské škody
Trendy svět
dnes, 06:03
2 min
Liberec o víkendu zažije další závod, dva tisíce běžců uzavřou centrum i šestnáct ulic
Náš REGION
dnes, 06:00
1 min
Brusel chce od roku 2029 zpoplatnit emise letů mimo EU. O ceně letenky do Egypta může rozhodnout místo, kde přestupujete
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Royal Navy a ponorka HMS Agamemnon: Šestá ponorka třídy Astute je tichá jako mládě delfína, smrtící jako orka
Securitytech
dnes, 06:00
3 min
Reklama
Na TikToku nasbíral pojem „alpský rozvod“ miliony zhlédnutí. Muži na túrách opouštějí partnerky, za vzorcem stojí soutěživost
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
Lidé vyhazují starý nábytek z trubek a dřeva, aniž tuší, že některé kusy se prodávají za tisíce korun. Stačí zkontrolovat jednu věc
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Semínka rajčat z obchodu klíčí bídně, protože je nikdo nefermentuje. Stará metoda z babiččina záhonu zabere za 3 dny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Bramboračka bez chuti? Česnek a majoránku přidejte až na konci. Kdo je vaří od začátku, přijde o celé aroma polévky
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Nenápadná mýdlenka v koupelně může stát tisíce korun. Většina lidí ale netuší, které tři vlastnosti z ní dělají sběratelský kousek
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Reklama
Reklama
„Omluvte se,“ žádá po Zelenského chybě zklamaný spojenec. Prozradil tajné informace
Před 45 lety dobývali obrazovky v Arabele. Dnes žijí Honzík a Mařenka úplně jiné životy
Zatékalo do ní a nebrzdila. Škoda Rapid z Bratislavy byla noční můrou, z Kvasin okouzlila Brity
Nevyřešená záhada Hirošimy. Zmizely tajné plány k útoku
O člověku mohou všichni mluvit dobře. Když se ale zachoval špatně k nám osobně, náš mozek dá přednost vlastní zkušenosti
Reklama
Reklama