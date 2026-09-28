Na tajemné podzemní prostory narazili při stavbě svatebního dvorku u Černé věže

„Před 14 dny jsme byli o dva a půl metru níže oproti původní výšce radničního dvorku. A teď jsme zase o další dva metry níže. Během prací se tady část prostoru propadla a pravděpodobně jsme narazili na staré středověké sklepy. Předpokládám, že archeologové důkladně prozkoumají, řeknou nám, co s nimi dál. A práce na radničním dvorku budou moci pokračovat,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr (ODS).
Stavbaři pronikli do velkého podzemního prostoru. Může jít o staré středověké sklepy, ale může se jednat i o součást podzemních chodeb. Pod centrem města založeného kolem roku 1260 králem Přemyslem Otakarem II. se nachází rozsáhlá síť podzemních chodeb.
„Nalezený podzemní prostor je třeba nejprve zabezpečit. Potom ho prozkoumají archeologové. Po průzkumu se rozhodne o tom, co bude dál. Zatím nebudou podzemní prostory přístupné,“ doplnil místostarosta Klatov Martin Kříž (Nestraníci).
Domy v centru města mají hluboké sklepy
Všechny domy v centru města měly velmi hluboké sklepy, někdy až několik pater pod zemí. Sklepy byly vzájemně propojeny podzemními chodbami.
„Hluboké sklepy sloužily lidem k uskladňování potravin, když ještě neměli ledničky. Moje maminka tak například nechávala maso v uzavřeném hrnci. Ledničku jsme měli doma až někdy od poloviny šedesátých let,“ vzpomíná devadesátiletý Slavomír Beneš, který žije celý život ve Vančurově ulici v historickém centru města. Dům je vzdálen od nalezených podzemních prostor na radničním dvorku asi 200 metrů.
„Někdy ve druhé polovině šedesátých let se řada spojovacích chodeb v některých sklepích v naší ulici zabetonovala. Zazdily se tam i ty nejhlubší prostory. Pamatuji si, že tam zmizelo obrovské množství stavebního materiálu. Ale pod některými domy zůstaly i nadále ty velmi hluboké sklepy. Náš sklep má teď jen dvě patra. Za války jsme ho během náletů využívali jako kryt,“ dodává pamětník. Svatební dvorek místo veřejných toalet
Na nádvoří v zadní části klatovské radnice vzniká na místě zbouraných starých veřejných toalet unikátní svatební dvorek. Nové prostory za radnicí ale nebudou sloužit jen ke konání venkovních svatebních obřadů. Využívat toto zákoutí budou také občané a turisté k setkávání a odpočinku. Stavební práce zahrnují celkovou úpravu prostoru nádvoří, tzv. radničního dvorku, včetně související uličky propojující prostor pod Černou věží s náměstím na straně jedné a park Pod Valy na straně druhé.
Podle projektové dokumentace bude středobodem tohoto místa altán, který bude sloužit mimo jiné i jako svatební místo.
„Chybět nebude sadově upravená zeleň, kamenné sedáky, pítko a samozřejmě veřejné osvětlení. Svatební dvorek plynule naváže na revitalizované nádvoří jezuitské koleje a zvýší atraktivitu těchto prostor v centru města,“ doplnila mluvčí klatovské radnice Radmila Nagovská.
Královské město Klatovy vzniklo na důležité obchodní stezce spojující Čechy s Bavorskem jižně od původní trhové vsi. Od počátku mělo pravidelný šachovnicový půdorys s velkým náměstím. Ve 13. a 14. století bylo postupně opevňováno hradbami a příkopy a získávalo od českých panovníků důležitá privilegia. Za Karla IV. se Klatovy rozvíjely díky obchodu, řemeslům a zemědělství a staly se významným regionálním centrem. Významnou roli ve středověkých dějinách města sehráli také dominikáni, jejichž klášter byl v Klatovech založen ve 13. století a v roce 1419 jej zničili husité.