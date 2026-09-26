Nové Vivo Y600i sází na obrovskou výdrž a certifikaci IP69Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nové Vivo Y600i sází na obrovskou výdrž a certifikaci IP69
Vývojáři v Googlu si stále hrají s přesouváním prvků v aplikacích. Tentokrát je asi na řadě Zprávy pro...
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