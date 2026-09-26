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Nové Vivo Y600i sází na obrovskou výdrž a certifikaci IP69

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V poslední době se čím dál více objevují smartphony z nižší třídy, které mají většinou obří baterie, případně mají ještě jednu vlastnost vylepšenou. To se...
Nové Vivo Y600i sází na obrovskou výdrž a certifikaci IP69

Nové Vivo Y600i sází na obrovskou výdrž a certifikaci IP69

Zdroj: Vivo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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