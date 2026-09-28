Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

KOMENTÁŘ: Stálo to za ty peníze? Oprava Průmyslového paláce očima architekta

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čtyři a půl roky, dva tisíce lidí, tři miliardy. To jsou zásadní čísla rekonstrukce Průmyslového paláce, který slavnostně otevřeli minulý týdne. Pečlivě si ho prohlédl i architekt a fotograf Anh Tuan Tran, který se o něm pak rozepsal pro Pražskou Drbnu.
KOMENTÁŘ: Stálo to za ty peníze? Oprava Průmyslového paláce očima architekta

KOMENTÁŘ: Stálo to za ty peníze? Oprava Průmyslového paláce očima architekta

Zdroj: Anh Tuan Tran
Reklama
Další články z Pražská Drbna
KOMENTÁŘ: Stálo to za ty peníze? Oprava Průmyslového peníze očima architekta
KOMENTÁŘ: Stálo to za ty peníze? Oprava Průmyslového peníze očima architekta
Ve Velké Chuchli se dostihy běhají už 120 let
Ve Velké Chuchli se dostihy běhají už 120 let

Dostihové závodiště Velká Chuchle zažilo své první dostihy před 120 lety, 28. září 1906. Dnes patří k...

V Dejvicích vznikla veřejná technická dílna. Propojí studenty, školy i zkušené řemeslníky
V Dejvicích vznikla veřejná technická dílna. Propojí studenty, školy i zkušené řemeslníky

V podchodu pod Prašným mostem v Praze 6 se otevřel nový Lab Dejvice, veřejně přístupná technická dílna...

Pražský okruh u Slivence se kvůli usazení nosníku na dvě hodiny uzavře
Pražský okruh u Slivence se kvůli usazení nosníku na dvě hodiny uzavře

Pražský okruh u Slivence se dnes v pozdních večerních hodinách zcela uzavře kvůli usazení mostního nosníku....

Národní technické muzeum získalo vzácnou závodní ČZ 125 Miloslava Součka
Národní technické muzeum získalo vzácnou závodní ČZ 125 Miloslava Součka

Národní technické muzeum rozšířilo své sbírky o mimořádně cenný exponát. Do jeho vlastnictví nově přešel...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.