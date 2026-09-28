KOMENTÁŘ: Stálo to za ty peníze? Oprava Průmyslového paláce očima architektaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KOMENTÁŘ: Stálo to za ty peníze? Oprava Průmyslového paláce očima architekta
Dostihové závodiště Velká Chuchle zažilo své první dostihy před 120 lety, 28. září 1906. Dnes patří k...
V podchodu pod Prašným mostem v Praze 6 se otevřel nový Lab Dejvice, veřejně přístupná technická dílna...
Pražský okruh u Slivence se dnes v pozdních večerních hodinách zcela uzavře kvůli usazení mostního nosníku....
Národní technické muzeum rozšířilo své sbírky o mimořádně cenný exponát. Do jeho vlastnictví nově přešel...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →