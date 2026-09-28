Pastrňák nově šéfuje Bostonu jako kapitán. Každému slibuje stejný prostor

Když Pastrňák poprvé vstoupil před kamery s písmenem C na hrudi, nemluvil o sobě. „Každý má v téhle kabině hlas, ať je to nováček, nebo desetiletý veterán,“ řekl. Žádná proklamace o vlastní výjimečnosti, žádný manifest nového režimu. Spíš pozvánka. Boston tím uzavřel osmnáct měsíců, během nichž tým vedla skupina hráčů bez formální hierarchie, a teď tu hierarchii pojmenoval jedním jménem. Jenže Pastrňák hned dodal, že ji nechce stavět kolem sebe.
Co kapitán v NHL skutečně dělá
Céčko na dresu není jen dekorace. V praxi NHL je kapitán hlavní spojka mezi kabinou a trenéry, mezi hráči a managementem. Mluví s rozhodčími na ledě, zastupuje mužstvo navenek, a především drží teplotu v šatně: ví, kdy přitlačit, kdy nechat prostor, kdy jít za koučem s problémem, který se ostatní bojí pojmenovat. Boston Globe Pastrňáka popsal jako průchozí kanál mezi šatnou a realizačním týmem.
To neznamená, že kapitán přebírá trenérskou moc. Nemění sestavy, neurčuje přesilovkové formace. Jeho autorita je hráčská, a právě proto záleží na tom, jak ji pojme. Pastrňák ji pojal otevřeně: „Chci, aby se tu každý cítil pohodlně a vítaný.“ Krátká věta, ale v kontextu kabiny NHL, kde hierarchie tradičně funguje tvrdě, překvapivě odvážná.
Proč to trvalo tak dlouho
Příběh Pastrňákova céčka začíná v březnu 2025, kdy Boston opustil Brad Marchand. Ten přebíral kapitánství v říjnu 2023 jako pokračovatel kultury, kterou budovali Zdeno Chára a Patrice Bergeron. Po jeho odchodu zůstala pozice prázdná, a Bruins ji záměrně neobsadili.
Generální manažer Don Sweeney to zpětně vysvětluje jako vědomý test. Chtěl nechat lídry „organicky vystoupit“ a teprve pak rozhodnout. Celou sezonu 2025/2026 tak Boston vedli kolektivně Pastrňák, Charlie McAvoy a Hampus Lindholm. Tým nasbíral 100 bodů, skončil s bilancí 45-27-10 a v prvním kole play-off vypadl s Buffalem 2:4 na zápasy. Konkurenceschopný výsledek, ale bez trofeje.
Teprve 16. září 2026 Sweeney veřejně potvrdil, že klub kapitána oznámí před startem nového ročníku. Debata se zúžila na dvě jména: Pastrňák, nebo McAvoy. O jedenáct dní později Boston oznámil Pastrňáka.
Žádná válka o céčko
Vnější diskuze kolem volby Pastrňák versus McAvoy existovala, ale uvnitř kabiny podle dostupných vyjádření nešlo o souboj. McAvoy sám řekl, že Pastrňák by si céčko „naprosto zasloužil“ a že mezi nimi nebude žádné tření. Nico Sturm, který s oběma sdílel šatnu, popsal Pastrňáka jako „jiný typ lídra, který má vždycky otevřené ucho pro každého“. Ne Chára, ne Bergeron. Pozitivní, usměvavý, přístupný.
To odpovídá i tomu, co Bruins říkali po skončení minulé sezony. Sturm tehdy shrnul rok bez kapitána slovy: „Každý měl svůj vstup, nebyl tu žádný outsider.“ Pastrňák mluvil o „úsilí celé skupiny“. Céčko tedy nepřišlo jako řešení krize, ale jako formální potvrzení něčeho, co už fungovalo.
McAvoy bude nosit áčko alternativního kapitána. U dalších jmen (v minulé sezoně se v roli alternátů střídali Lindholm, Elias Lindholm nebo Nikita Zadorov) klub zatím kompletní skladbu nezveřejnil.
Čísla, která mluví za Pastrňáka
Statisticky je volba těžko napadnutelná. K datu jmenování má Pastrňák za Boston odehráno 833 zápasů, v nichž nastřílel 420 gólů a přidal 513 asistencí, celkem 933 bodů. V klubových análech je pátý v gólech, šestý v bodech a devátý v asistencích. V sezoně 2025/2026 vedl tým prakticky ve všech ofenzivních kategoriích:
- 100 bodů v základní části
- Nejvíce asistencí, bodů na zápas, přesilovkových bodů i střel v týmu
Smlouva mu běží do sezony 2030/31, takže Boston kolem něj staví minimálně na dalších pět let. A Pastrňák sám říká, že se „nemá v plánu měnit“. Céčko podle něj nic nemění na tom, jak hraje, jen formalizuje to, jak komunikuje.
Český kapitán v kontextu
Pastrňák se řadí mezi hrstku českých hokejistů, kteří v NHL nosili céčko nastálo. Nesporná jména na tom seznamu jsou Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Bobby Holík, Milan Hejduk a Radko Gudas. Širší výčty NHL Stats Packu přidávají i Filipa Kubu nebo Jaroslava Špačka, ale přesné pořadí závisí na metodice. Jisté je, že Pastrňák vstupuje do exkluzivní společnosti, a dělá to v klubu, kde před ním céčko nosili Chára, Bergeron i Marchand.
Boston tímto krokem neřeší jen otázku, kdo bude mluvit s rozhodčími při sporném gólu. Říká tím, kolem koho staví příštích pět sezon, na ledě i mimo něj. Pastrňák na to odpovídá po svém: dveře kabiny nechává otevřené všem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek