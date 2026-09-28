Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Pastrňák nově šéfuje Bostonu jako kapitán. Každému slibuje stejný prostor

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
David Pastrňák se 27. září 2026 stal 28. kapitánem v historii Boston Bruins. Céčko na dresu přebírá po roce a půl, kdy klub záměrně fungoval bez stálého lídra.
Pastrňák nově šéfuje Bostonu jako kapitán. Každému slibuje stejný prostor

Pastrňák nově šéfuje Bostonu jako kapitán. Každému slibuje stejný prostor

Zdroj: Boston Bruins
Reklama
Další články z SportyŽivě
Nestačí ani jedna miliarda. Horečka kolem fotbalového reprezentanta Šulce dál stoupá
Nestačí ani jedna miliarda. Horečka kolem fotbalového reprezentanta Šulce dál stoupá
Česká hrdinka Nosková po triumfu: Po posledním míčku nikdy nevím, co mám dělat
Česká hrdinka Nosková po triumfu: Po posledním míčku nikdy nevím, co mám dělat

Česko má dvanáctý titul v Billie Jean King Cupu. Rozhodující bod finále proti Ukrajině získala Linda...

Reprezentační nováček Sláma v minulosti uvažoval nad koncem. Díky fotbalu si nakonec splnil sen
Reprezentační nováček Sláma v minulosti uvažoval nad koncem. Díky fotbalu si nakonec splnil sen

Jiří Sláma debutoval 26. září 2026 v základní sestavě české reprezentace proti Chorvatsku. Ještě před pěti...

Chorvatský kouč Bilič měl po zápase jasno: Česko jsme dusili, zasloužili jsme si vyhrát
Chorvatský kouč Bilič měl po zápase jasno: Česko jsme dusili, zasloužili jsme si vyhrát

Chorvatsko vyhrálo v Praze 2:1 a jeho trenér Slaven Bilić na tiskovce mluvil o dominanci, presinku a...

Chorvatští novináři se vysmívají českému nároďáku: Máte limitovaný software, je daleko za špičkou
Chorvatští novináři se vysmívají českému nároďáku: Máte limitovaný software, je daleko za špičkou

Česká reprezentace prohrála v Praze s Chorvatskem 1:2 a chorvatská média ji rozebrala s chirurgickou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.