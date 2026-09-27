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Nevyřešená záhada Hirošimy. Zmizely tajné plány k útoku

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Z amerického Národního archivu zmizela přísně tajná mapa Target Chart No. 23A, která sloužila k plánování atomového útoku na Hirošimu. Pátrání pokračuje.
Hirošima - centrum výbuchu

Hirošima - centrum výbuchu

Zdroj: FOTO:War Department. U.S. Strategic Bombing Survey. Pacific Survey. Physical Damage Division. (09/1945 - 04/1946), Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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