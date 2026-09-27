Pixel Watch dostávají tři nové zdravotní funkce včetně trendů krevního tlakuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pixel Watch dostávají tři nové zdravotní funkce včetně trendů krevního tlaku
Nejpřísnější mobilní operační systém z hlediska soukromí a uživatelské bezpečnosti, Graphene OS, byl roky...
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Honor pokračuje vměstnávání obřích baterií do mobilů, zejména tedy střední a nižší třídy. Tentokrát zde...
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