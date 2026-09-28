Dítě už chodí do školy, samoživitel ale získá větší ochranu. Co mění říjnová superdávka

Od 1. října 2026 bude za zranitelnou osobu považován osamělý rodič, který pečuje o dítě mladší 15 let. Dosud tato výjimka platila jen při péči o dítě mladší sedmi let. Zákon přitom za osamělého rodiče nepovažuje člověka, který má manžela či partnera nebo žije s druhem či družkou. Samotný fakt, že rodič vychovává dítě převážně sám, proto ještě nemusí pro posouzení nároku stačit.
Zařazení mezi zranitelné osoby je důležité hned z několika důvodů. U těchto lidí se nevyžaduje pracovní aktivita, která je jinak jednou ze základních podmínek systému. U domácnosti tvořené samoživitelem a nezaopatřeným dítětem navíc mohou být oba členové považováni za zranitelné osoby, což může přinést příznivější výpočet uznatelných nákladů na bydlení. Ministerstvo práce při předložení změny odhadovalo, že se rozšíření ochrany dotkne přibližně 28 238 domácností a průměrné zvýšení podpory by mohlo činit zhruba 2 216 korun měsíčně. Jde však o průměrný propočet, nikoli o částku garantovanou každému samoživiteli.
Související článek: Studentka s malým dítětem dostává 7 467 Kč měsíčně. Od ledna jí stejná dávka vzroste na 8 300 Kč, aniž by se změnil její příjem
Samotný věk dítěte výši dávky neurčí
Výsledná podpora se dál počítá podle konkrétní situace domácnosti. Dávka státní sociální pomoci může obsahovat složku na živobytí, bydlení, bonus na dítě a pracovní bonus. U bonusu na dítě nesmí rozhodný příjem domácnosti přesáhnout čtyřnásobek jejího životního minima. Zákon rovněž zohledňuje plnění povinné školní docházky; při pravomocném postihu za její zanedbávání se částka na konkrétní dítě po stanovenou dobu do bonusu nezapočítá. Nárok zároveň ovlivňuje majetkový test. U dvoučlenné domácnosti například nesmí souhrn započítávaných peněžních prostředků přesáhnout 250 tisíc korun a zákon stanoví také limity týkající se dalších nemovitostí a automobilů.
Související článek: Rodičovský příspěvek má vzrůst na 400 tisíc korun. Ne každá rodina na vyšší částku dosáhne
Od října se navíc mění samotný výpočet nákladů na bydlení. Normativní nájemné už nebude určováno jen podle tří velikostních kategorií obcí, ale podle jednotlivých okresů. Současně se zvyšuje životní minimum: u první dospělé osoby společně posuzované v domácnosti vzroste ze 4 470 na 5 000 korun měsíčně, zatímco částky pro nezaopatřené děti se nemění. Stávající příjemci superdávky nemusí kvůli říjnovým změnám podávat novou žádost. Úřad práce při pravidelném přehodnocení zohlední příjmy a uhrazené náklady na bydlení za červenec, srpen a září 2026 a použije už nová pravidla.
Úřad práce ČR, MPSV