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Dítě už chodí do školy, samoživitel ale získá větší ochranu. Co mění říjnová superdávka

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Samoživitelé se školními dětmi získají od října širší ochranu v systému dávky státní sociální pomoci. Hranice, do kdy je osamělý rodič považován za zranitelnou osobu, se zvýší ze sedmi na 15 let věku dítěte. Změna může ovlivnit zejména podporu na bydlení a podmínku pracovní aktivity, konkrétní částka ale bude dál záviset na příjmech, majetku a situaci celé domácnosti.
Co mění říjnová superdávka?

Co mění říjnová superdávka?

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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