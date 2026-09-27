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Android Auto má od roku 2021 skrytou zkratku: jedno klepnutí nahradí hlasový příkaz, nastavíte ji do dvou minut

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Do Android Auto jde přidat vlastní tlačítko, které samo odešle příkaz Gemini nebo Google Asistentovi. Většina řidičů o něm neví, protože se nastavuje na úplně jiném místě, než by čekali. A není to na displeji v autě.
Android Auto má od roku 2021 skrytou zkratku: jedno klepnutí nahradí hlasový příkaz, nastavíte ji do dvou minut

Android Auto má od roku 2021 skrytou zkratku: jedno klepnutí nahradí hlasový příkaz, nastavíte ji do dvou minut

Zdroj: Foto: Raimond Spekking - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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