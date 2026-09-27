Reklama
4 min
Android Auto má od roku 2021 skrytou zkratku: jedno klepnutí nahradí hlasový příkaz, nastavíte ji do dvou minutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do Android Auto jde přidat vlastní tlačítko, které samo odešle příkaz Gemini nebo Google Asistentovi. Většina řidičů o něm neví, protože se nastavuje na úplně jiném místě, než by čekali. A není to na displeji v autě.
Android Auto má od roku 2021 skrytou zkratku: jedno klepnutí nahradí hlasový příkaz, nastavíte ji do dvou minut
Zdroj: Foto: Raimond Spekking - licence Public domain
Reklama
Switch 2 ve skříni může umřít nadobro: Nintendo radí dobít konzoli i ovladače aspoň jednou za šest měsíců
Devět z deseti hráčů PS5 tyhle zkratky nepoužívá: PS tlačítko dokáže vypnout ovladač, konzole běží dál
Sony na české souhrnné stránce o funkcích tlačítek přiřazuje tlačítku PS dvě akce. Ovladač DualSense jich...
Barrandov Kinu a Krimi hrozí konec: licence jim stejně vyprší 3. března 2027, rada je chce odebrat dřív
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na zasedání 15. září 2026 znovu pustila do odebírání licencí...
Půl miliardy počítačů bez záplat: Google dává zdarma systém, se kterým starý notebook nastartuje za šest sekund
Windows 11 se na starší stroj často nedá nainstalovat a placené záplaty od Microsoftu končí v říjnu 2027....
Provizorní okénko z roku 1994 zůstalo ve Windows dodnes: kvůli němu nešel naformátovat disk větší než 32 GB
Dave Plummer poskládal formátovací dialog pro Windows NT jako mezikrok, než dorazí elegantnější rozhraní....
Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
- Switch 2 ve skříni může umřít nadobro: Nintendo radí dobít konzoli i ovladače aspoň jednou za šest měsíců
- Devět z deseti hráčů PS5 tyhle zkratky nepoužívá: PS tlačítko dokáže vypnout ovladač, konzole běží dál
- Barrandov Kinu a Krimi hrozí konec: licence jim stejně vyprší 3. března 2027, rada je chce odebrat dřív
- Půl miliardy počítačů bez záplat: Google dává zdarma systém, se kterým starý notebook nastartuje za šest sekund
Osm centimetrů a otočná zápěstí. Jak se zedník Igráček stal fenoménem dětských pokojů
Retro Radar
27. 9. 2026, 23:41
7 min
Západ se bál titanové stíhačky. Když pilot uletěl do Japonska, našli nerez a elektronky
Zbrojopis
27. 9. 2026, 23:41
7 min
S podzimní výsadbou česneku nespěchejte. V teplé zemi před zimou vyraší a mrazy zničí celou budoucí úrodu
ChytřeNaTo.cz
27. 9. 2026, 23:41
8 min
Manchester City vinen ve 114 ze 115 bodů obvinění. Klubu hrozí odečet bodů i vyloučení z Premier League
SportWin
27. 9. 2026, 23:41
2 min
Frankfurt se ponořil do tmy, a pak přišel knokaut: Vach po pěti výhrách v řadě poprvé v OKTAGONu prohrál
Centrum Extra: MMA
27. 9. 2026, 23:26
1 min
Reklama
Na poli u budoucí D35 ležel denár, jaký v Česku nikdo neviděl: rozbor ukázal 96 % stříbra a bavorský vzor
Centrum Extra: Věda
27. 9. 2026, 23:24
3 min
Vědci vylili do Mainského zálivu 62 500 litrů žíraviny s pH 14: na planktonu ani bakteriích se to neprojevilo
Centrum Extra: Věda
27. 9. 2026, 23:22
4 min
Čtyři vína neprošla kontrolou inspekce: u Zweigeltrebe z Karviné rozbor prokázal nadlimitní těkavé kyseliny
Centrum Extra: Ženy
27. 9. 2026, 23:21
3 min
Android Auto má od roku 2021 skrytou zkratku: jedno klepnutí nahradí hlasový příkaz, nastavíte ji do dvou minut
Centrum Extra: Mobil
27. 9. 2026, 23:20
4 min
Switch 2 ve skříni může umřít nadobro: Nintendo radí dobít konzoli i ovladače aspoň jednou za šest měsíců
Centrum Extra: Mobil
27. 9. 2026, 23:18
3 min
Reklama
Devět z deseti hráčů PS5 tyhle zkratky nepoužívá: PS tlačítko dokáže vypnout ovladač, konzole běží dál
Centrum Extra: Mobil
27. 9. 2026, 23:16
3 min
Barrandov Kinu a Krimi hrozí konec: licence jim stejně vyprší 3. března 2027, rada je chce odebrat dřív
Centrum Extra: Mobil
27. 9. 2026, 23:16
3 min
Půl miliardy počítačů bez záplat: Google dává zdarma systém, se kterým starý notebook nastartuje za šest sekund
Centrum Extra: Mobil
27. 9. 2026, 23:15
4 min
Provizorní okénko z roku 1994 zůstalo ve Windows dodnes: kvůli němu nešel naformátovat disk větší než 32 GB
Centrum Extra: Mobil
27. 9. 2026, 23:14
3 min
Psotka stál na Everestu v 15:15, o dva dny později ho našli mrtvého: tělo uložili do ledovcové trhliny
Centrum Extra: Sport
27. 9. 2026, 23:13
2 min
Reklama
Deset hodin na operačním sále: expert ČT sport Petr Hubáček po operaci srdce přiznal, že to měl nahnuté
Centrum Extra: Sport
27. 9. 2026, 23:12
2 min
Ochrnula uprostřed turnaje v Chorvatsku: Soňa Pertlová hrála olympiádu s rakovinou a vyhrála 4 partie z 6
Centrum Extra: Sport
27. 9. 2026, 23:11
2 min
Fotbalem vydělal 80 milionů, dnes o něm nikdo neví. Dluhy má za 20 milionů, půjčovali mu i spoluhráči ze Slavie
Centrum Extra: Sport
27. 9. 2026, 23:11
2 min
Brankáři v NHL přeťala brusle krkavici, prosil o kněze. Dva diváci v hledišti kvůli tomu dostali infarkt
Centrum Extra: Sport
27. 9. 2026, 23:08
2 min
Emulze vody a nafty srazila oxidy dusíku o 67 % bez zásahu do motoru, korejský test ale našel opotřebené trysky
Centrum Extra: Auto
27. 9. 2026, 23:06
4 min
Reklama
Ploché břicho za čtyři minuty denně: japonská sestava má v počtech zádrhel, reálně je to celých pět minut
Centrum Extra: Zdraví
27. 9. 2026, 23:03
3 min
Na tuk na zádech nepotřebujete posilovnu: tři cviky na podlaze slibují výsledky po měsíci pravidelného cvičení
Centrum Extra: Zdraví
27. 9. 2026, 22:55
3 min
Budíte se pravidelně uprostřed noci? Teplota ložnice nad 22 °C je jen jedna z příčin, které zvládnete sami
Centrum Extra: Zdraví
27. 9. 2026, 22:54
3 min
Cítíte v ústech sladko, i když jste nic nejedli? Za příznakem stojí sedm příčin od těhotenství po nádor
Centrum Extra: Zdraví
27. 9. 2026, 22:40
3 min
Ruce ztuhlé od artritidy? Deset cviků u stolu s tužkou i míčkem, díky kterým vás klouby budou méně bolet
Centrum Extra: Zdraví
27. 9. 2026, 22:40
3 min
Reklama
Automat a neutrál na každém semaforu: zbytečný zvyk z manuálu, oprava převodovky stojí 40 až 70 tisíc korun
Centrum Extra: Auto
27. 9. 2026, 22:33
4 min
Domácí zavařená rajčata, která zachovají přirozenou chuť bez složitého dochucování
Cooky.cz
27. 9. 2026, 22:30
4 min
Přes plnou čáru za cyklistou se smí, přes dvojitou ne: omyl stojí až 25 000 korun a šest trestných bodů
Centrum Extra: Auto
27. 9. 2026, 22:19
3 min
Australané tahají za traktorem 60 tun pšenice: vůz měří 14,6 metru a v Česku by jel jako nadrozměrný náklad
Centrum Extra: Auto
27. 9. 2026, 22:18
4 min
Syn nejsilnějšího muže světa zvedl ve třinácti letech 165 kilogramů. Otec prozradil i jeho tréninkový režim
Centrum Extra: MMA
27. 9. 2026, 22:11
2 min
Reklama
Bojovnice v kleci jen ve spodním prádle: LFC míří na kanál s dosahem 150 milionů diváků ve 180 zemích
Centrum Extra: MMA
27. 9. 2026, 22:10
2 min
Porazil 887 soupeřů a šest let na něj nikdo nebodoval. Karelinovi přezdívali Experiment a mluvilo se o dopingu
Centrum Extra: MMA
27. 9. 2026, 22:09
2 min
Lednice do prodlužovačky nepatří: vlastní zásuvku potřebuje i plazmová televize, LED model prodlužovačku unese
Centrum Extra: Věda
27. 9. 2026, 22:06
2 min
Snoubenka nechávala prsten ve šperkovnici a on myslel na nevěru: po čtyřech letech vztahu ho vyvedla z omylu
Centrum Extra: Ženy
27. 9. 2026, 22:04
2 min
Devět let trpěl bolestmi břicha a nikdo nevěděl proč. V játrech mu lékaři našli skleněný střep dlouhý 88 milimetrů
Centrum Extra: Ženy
27. 9. 2026, 22:02
2 min
Reklama
Myslela si, že jí ze stresu slábne oko. V nemocnici jí lékař ukázal, že v brýlích má jen jedno sklíčko
Centrum Extra: Ženy
27. 9. 2026, 22:01
2 min
Wafery do 2 let zdraží o ~80 %. Nemusí to však být zásadní problém
diit.cz
27. 9. 2026, 22:00
2 min
Nájem 2,50 Kčs za metr čtvereční. Za socialismu stálo bydlení pakatel, na pořadníku se ale čekalo roky
Centrum Extra: Ženy
27. 9. 2026, 21:59
2 min
Hospicový lékař zkoumal 1400 umírajících pacientů: ve snech se vraceli do minulosti, někteří se chtěli omluvit
Centrum Extra: Ženy
27. 9. 2026, 21:58
2 min
Maso zavání, ale ještě ho nevyhazujte: dvě hodiny v kefíru nebo 30 minut v manganistanu ho můžou zachránit
Centrum Extra: Bydlení
27. 9. 2026, 21:54
3 min
Reklama
Reklama
Srbský prezident Vučić rezignoval. Našel cestu, jak zůstat u moci
Před 45 lety dobývali obrazovky v Arabele. Dnes žijí Honzík a Mařenka úplně jiné životy
Nevyřešená záhada Hirošimy. Zmizely tajné plány k útoku
O člověku mohou všichni mluvit dobře. Když se ale zachoval špatně k nám osobně, náš mozek dá přednost vlastní zkušenosti
Proč hotely používají v pokojích bílé povlečení. Roli v tom hraje psychologie i ekonomika
Reklama
Reklama