Do Evropské unie pronikl obávaný vetřelec. Dokáže napáchat obrovské škody

Na nezvyklý hmyz upozornil během léta obyvatel maďarské župy Bács-Kiskun, který jej objevil na svém pozemku. Fotografie zaslané maďarskému Národnímu úřadu pro bezpečnost potravinového řetězce Nébih vzbudily podezření, že by mohlo jít právě o invazní druh Lycorma delicatula. Následné laboratorní vyšetření podezření potvrdilo. Podle databáze Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin EPPO byl druh v Maďarsku poprvé zaznamenán v srpnu 2026 a nyní je pod úřední kontrolou. Jde současně o první potvrzený výskyt tohoto škůdce na území Evropské unie. Maďarské úřady proto začaly v oblasti zavádět potřebná karanténní opatření.
Ještě před Maďarskem se hmyz objevil také v Moldavsku, které ovšem není členem Evropské unie. Laboratorně tam byl potvrzen 14. srpna 2026 a moldavské úřady jeho výskyt následně oznámily Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin. Dospělí jedinci i nymfy byli nalezeni v Kišiněvě především na bálvány žláznatém, který patří mezi jeho oblíbené hostitelské rostliny. Přesun do dalších oblastí usnadňuje skutečnost, že samice mohou klást vajíčka nejen na rostliny, ale také na kameny, dřevo, dopravní prostředky nebo jiné hladké povrchy. Právě tímto způsobem může hmyz překonávat velké vzdálenosti společně s přepravovaným zbožím.
Ohrožuje révu i ovocné stromy
Lycorma delicatula pochází z Asie a živí se rostlinnými šťávami. Podle maďarského úřadu má více než stovku hostitelských rostlin. K nejohroženějším patří vinná réva, ovocné stromy, některé lesní a okrasné dřeviny a také bálvan žláznatý. Při vysokém počtu jedinců může opakované sání rostlinu výrazně oslabit. Poškozená místa a produkované sladké výměšky navíc vytvářejí podmínky pro další problémy. Maďarský úřad uvádí, že v některých oblastech Severní Ameriky byly v souvislosti s napadením zaznamenány až devadesátiprocentní ztráty úrody hroznů. EPPO dlouhodobě hodnotí tento druh jako významné fytosanitární riziko mimo jiné kvůli jeho širokému spektru hostitelů a schopnosti šířit se na velké vzdálenosti.
V Americe se rozšířil během několika let
Ve Spojených státech byl tento invazní druh poprvé potvrzen v Pensylvánii v roce 2014. Od té doby se stal jedním z nejsledovanějších zemědělských škůdců v několika částech země. Studie ekonomů z Penn State zveřejněná v roce 2020 odhadovala, že při rozšíření po celé Pensylvánii by mohl způsobovat hospodářské ztráty přibližně 325 milionů dolarů ročně a ohrozit kolem 2 800 pracovních míst. V nejhorším modelovaném scénáři počítali výzkumníci se ztrátami až 554 milionů dolarů a téměř pěti tisíci pracovních míst. Nešlo tedy o již vzniklou každoroční škodu v této výši, ale o odhad možného dopadu při rozsáhlém rozšíření škůdce.
Dospělý jedinec je poměrně nápadný. Přední křídla má šedavá s černými skvrnami, zatímco na zadních křídlech se objevuje výrazná červená barva. Mladé nymfy jsou zpočátku černobílé a v pozdějším vývojovém stadiu získávají také červené zbarvení. Maďarské úřady nyní vyzývají obyvatele, aby podezřelý nález fotografovali, zaznamenali přesné místo a bezodkladně jej oznámili příslušným orgánům. Právě oznámení veřejnosti vedlo i k odhalení prvního případu v Maďarsku. Lycorma delicatula je v Evropské unii vedena jako karanténní škodlivý organismus, na který se vztahují přísná opatření proti zavlečení a dalšímu šíření.
Zdroje: nebih.gov.hu, eppo.int, ippc.int, psu.edu, tn.nova.cz