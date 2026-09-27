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Microsoft představuje Surface Pro 12 a Surface Laptop 13 v druhé generaci

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Modelová řada Surface od firmy Microsoft se rozrůstá o dva nové přírůstky, které na trh přicházejí ve druhé generaci. Po boku tabletu Surface Pro 12”...
Microsoft představuje Surface Pro 12 a Surface Laptop 13 v druhé generaci

Microsoft představuje Surface Pro 12 a Surface Laptop 13 v druhé generaci

Zdroj: Microsoft Surface Pro 12” (2. gen) | Zdroj: Microsoft
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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