Microsoft představuje Surface Pro 12 a Surface Laptop 13 v druhé generaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Microsoft představuje Surface Pro 12 a Surface Laptop 13 v druhé generaci
V poslední době se čím dál více objevují smartphony z nižší třídy, které mají většinou obří baterie,...
Nejpřísnější mobilní operační systém z hlediska soukromí a uživatelské bezpečnosti, Graphene OS, byl roky...
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