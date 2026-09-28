Módní poradkyně prozradila: po 60 už nikdy nenoste tyto 3 věci. Postarší vás víc než vrásky

Vrásky se dají přijmout s úsměvem. Roky navíc ale umí přidat i to, co ráno vytáhnete ze skříně, a často jde o kousky, po kterých sáhneme jen proto, že jsou pohodlné. Stylistky u nás i v zahraničí se na třech takových věcech shodují překvapivě často. Slovo „nikdy“ berte s nadhledem, protože vám nikdo nic zakazovat nebude. Stačí vědět, čím je nahradit.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Pohodlné boty, na kterých je to vidět
Začněme odspodu. Obuv, která už na první pohled připomíná zdravotní pomůcku, tedy kulatá špička a masivní plochá podrážka, patří podle módních poradkyň k nejčastějším prohřeškům. Pohodlí je přitom naprosto v pořádku a nikdo po vás nechce vysoké jehly.
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Místo několika obnošených párů se vyplatí pořídit jeden kvalitní a hezký pár, který vydrží většinu roku. Může to být třeba kožená mokasína nebo kotníková kozačka na širším, stabilním podpatku. Do mnoha takových bot se vejde i ortopedická vložka, pokud ji potřebujete.
Pokud vám lékař doporučil konkrétní typ obuvi, jeho rada má vždy přednost před módou.
Foto: Freepik.com Tunika jako stan
Druhý kus visí ve skříni skoro každé ženy. Dlouhá volná tunika nebo halenka o dvě čísla větší slibuje, že schová bříško i boky. Jenže výsledek bývá opačný, protože hodně látky postavu opticky zvětší a celek působí unaveně.
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Stylistky radí oblečení, které se těla lehce dotkne, ale nikde ho nestahuje. Dobře funguje pravidlo jednoho volného a jednoho přiléhavého kusu. K širokým kalhotám si vezměte užší svetřík, k volnější košili zase rovné úzké kalhoty.
Kouzlo udělá i zvýrazněný pas. Stačí tenký opasek přes delší svetr nebo šaty, které se v pasu stahují.
Foto: Unsplash.com Černá od hlavy k patě
Třetí zvyk je nejzrádnější, protože černá má pověst bezpečné a elegantní volby. Když ji ale máte na sobě celou a hlavně těsně u obličeje, působí s přibývajícím věkem tvrdě a pleť vedle ní vypadá bledší.
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Černého oblečení se kvůli tomu zbavovat nemusíte. Stačí ho u tváře něčím rozsvítit. Hodí se hedvábná šála v korálové barvě, bílá halenka pod černým sakem nebo výraznější šperk ve zlatém tónu.
Vyzkoušejte to na příští rodinné oslavě. Fotky vám pak samy ukážou rozdíl.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/krasa/moda-po-sedesatce-tipy.html, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-hrichy-zen-nad-60-vyhodte-obleceni-ktere-vam-pridava-roky-radi-expertka, https://www.dotyk.cz/magazin/co-nenosit-po-60/, https://www.styleatacertainage.com/style-tips/fashion-mistakes-that-make-you-look-older-and-how-to-fix-them-style-for-women-over-60-style-tips-and-tricks/, https://hayden-hill.com/blogs/journal/clothes-that-make-you-look-older, https://www.casservices.com.au/the-7-worst-fashion-mistakes-women-over-60-are-making-and-how-to-fix-them/ Přečtěte si také: Ani legíny, ani tepláky. Ženy po 60 teď na podzim nosí 1 kousek, který je pohodlný a zeštíhlí v bocích