Frekventované táborské ulice čeká oprava. Omezení se dotknou řidičů i MHD

Rekonstrukce začne již zítra, v úterý 29. září. Součástí akce bude oprava povrchu komunikace. Pro Tábor jde o významnou dopravní trasu, která propojuje oblast Vožické ulice, Blanického předměstí a Čekanic. V minulosti navíc často sloužila jako objízdná trasa při opravách a dopravních omezeních v jiných částech města.
V první fázi, která potrvá do 11. října, se bude pracovat na jednom jízdním pruhu Stránského ulice mezi křižovatkami Blanická – Soví a Vožická – Zavadilská. Provoz bude v místě veden střídavě po zbývajícím jízdním pruhu podle přechodného dopravního značení. Ve směru od Čekanic ke křižovatce se Zavadilskou zůstane průjezd zachován.
Řidiči mířící opačným směrem na Čekanice budou muset využít objízdnou trasu. Ta povede Vožickou ulicí přes Hlinici a následně směrem na Chotoviny a Čekanice.
„Poté se práce přesunou na druhý jízdní pruh stejného úseku Stránského ulice. Provoz bude veden zbývajícím jízdním pruhem podle přechodného dopravního značení, přičemž i v této etapě bude po celou dobu zachován průjezd ve směru od Čekanic ke křižovatce s ulicí Zavadilská,“ stojí ve zprávě města.
Největší omezení přijde na konci října
Třetí etapa je naplánována od 26. října do 20. listopadu. V této fázi bude opravovaný úsek ulice Soví zcela uzavřen, a to v obou směrech. Objízdná trasa povede přes Blanickou ulici, ulici U Kovárny a následně Družstevní ulicí v Čekanicích.
Změny čekají také cestující v autobusech
Dopravní omezení se promítnou také do provozu městských autobusových linek 50 a 51. V první a druhé etapě pojedou ve směru na Čekanice po objízdné trase přes Jesenského a Blanickou ulici.
Zastávka Stránského bude v tomto směru po dobu prvních dvou etap zrušena bez náhrady. Bez náhrady bude zrušena také ve směru na Náchod, přestože autobusy v tomto směru pojedou po své pravidelné trase.
Ve třetí etapě se objízdná trasa linek 50 a 51 změní v obou směrech. Autobusy pojedou přes Blanickou, Vodňanského, Budovcovu a Průběžnou ulici.
Omezení se dotknou také regionálních autobusových linek 390217 mezi Táborem a Mladou Vožicí a 390457 na trase Tábor–Chotoviny–Nemyšl–Mezno, Mitrovice. V prvních dvou etapách nebude obsluhována zastávka Tábor, Stránského v obou směrech.
Ve třetí etapě pak autobusy nebudou zastavovat na zastávkách Tábor, Čekanice, Na Vyhlídce a Tábor, Čekanice U cihelny.
Podle současného harmonogramu by měly práce skončit 20. listopadu. Do té doby musí řidiči i cestující počítat s postupně se měnícím dopravním režimem.
Město proto upozorňuje řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení. „Prosíme řidiče i cestující, aby sledovali dopravní značení a aktuální jízdní řády. Děkujeme za trpělivost. Pro Tábor je tato rekonstrukce důležitá. Oprava povrchu je proto velmi potřebná,“ dodalo vedení města.