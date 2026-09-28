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28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava

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Dnes je v kalendáři Den české státnosti. Už deset let jde o státní svátek, kterého se týká zákaz prodeje ve velkých prodejnách. Zároveň je to také den, kdy si připomínáme život svatého Václava, jeho pozdější význam a tradice, které díky němu vznikly.
28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava

28. září. Den české státnosti nám připomíná život a odkaz svatého Václava

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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