Nenápadná mýdlenka v koupelně může stát tisíce korun. Většina lidí ale netuší, které tři vlastnosti z ní dělají sběratelský kousek

A smaltovaná závěsná mýdlenka na Sbazaru čekala na kupce s cenovkou 1 490 korun. Mezi nejlevnějším a nejdražším kusem leží propast, kterou určují tři parametry: materiál, stav a dohledatelný původ výrobce. Samotná nálepka „ze socialismu“ cenu nevytáhne, potřebujete víc.
Cena vás může opravdu překvapit
Prošli jsme tři největší tuzemské platformy, Aukro, Sbazar a Bazoš, a srovnali aktuální i nedávno uzavřené nabídky. Výsledek připomíná cenovou horskou dráhu:
Platforma Typ kusu Cena Aukro Porcelánový kus bez značky, motiv růže 69 Kč Sbazar Běžná retro mýdlenka 65 Kč Sbazar Koupelnová keramika 200 Kč Bazoš Nepoužitá keramická mýdlenka 300 Kč Aukro Závěsná keramická mýdlenka 370 Kč Sbazar Sada koupelnových doplňků s mýdlenkou 399 Kč Sbazar Smaltovaná závěsná mýdlenka 1 490 Kč
Většina kusů se pohybuje v pásmu desítek až vyšších stovek korun. Tisícovou hranici překračují výrazné, zachovalé a vizuálně odlišitelné exempláře, typicky závěsné provedení, smaltovaný povrch nebo kompletní koupelnová sada. Sbazar evidoval v kategorii starožitností a hobby osmnáct aktivních výsledků na dotaz „mýdlenka“, takže téma na trhu rozhodně žije.
Tři vlastnosti, které z obyčejného doplňku dělají sběratelský úlovek
Proč jeden kus odejde za cenu rohlíku a jiný za patnáctinásobek? Odpověď se skládá ze tří vrstev.
Materiál a charakter střepu. Porcelán vzniká z kaolinu, živce a křemene. Po druhém výpalu při teplotách kolem 1 400–1 450 °C získává slinutý, průsvitný bílý střep, který sběratelé oceňují. Pórovina či bělina mají střep bílý, ale pórovitější, pokrytý glazurou. Kamenina a stavební keramika působí robustněji a světlo nepropouštějí. Podle studijního materiálu Masarykovy univerzity právě typ střepu rozhoduje o tom, zda lze kus spolehlivě zařadit do výrobní tradice a období.
Stav bez kompromisů. Oťukané hrany, vlasové praskliny, opravená glazura: každý takový zásah sráží hodnotu dolů. Sběratel hledá povrch, který přežil půlstoletí v koupelně bez viditelných jizev. Nepoužitý kus v původním stavu představuje ideál.
Dohledatelný výrobce. Značka na spodní nebo zadní straně funguje jako rodný list. Rejstřík českého porcelánu a keramiky na webu Antik Praha potvrzuje, že právě toto razítko, vtisk nebo malovaný symbol slouží k určení původu a stáří. Anonymní kus bez jakéhokoli označení zůstává v cenové kategorii „pár desítek korun“, přesně jako ten porcelánový popelník či mýdlenka s růží, který na Aukru skončil za 69 korun. Které české značky zvyšují cenu socialistické keramiky?
Československo mělo silnou keramickou a porcelánovou tradici a některá jména dodnes rezonují u sběratelů.
JIKA – znojemský podnik založený roku 1880, od roku 1961 rozšířený o bechyňský závod. Sanitární keramika a koupelnové vybavení z této produkce patří k nejčastěji hledaným dobovým doplňkům.
Karlovarský porcelánový okruh – Thun 1794 s výrobou v Klášterci nad Ohří, Nové Roli a Lesově, ale také méně známá Concordia Lesov. Kus nesoucí některou z těchto značek automaticky získává kontext, který anonymní sériovka postrádá.
Horní Bříza – tamní muzeum připomíná rozsáhlý sortiment stavební a obkladové keramiky. Právě z Horní Břízy pocházel obklad budovy Československé televize na Kavčích horách z roku 1971. Koupelnový doplněk s touto stopou má regionální i historický rozměr.
Pokud na spodku vaší mýdlenky najdete čitelné razítko nebo vtisk odpovídající některému z těchto výrobců, držíte v ruce kus s výrazně vyšším sběratelským potenciálem než průměrnou socialistickou sériovku.
Pětiminutový domácí test: jak poznat hodnotnou mýdlenku
Nepotřebujete experta ani laboratoř. Stačí pět minut a pár jednoduchých kroků.
Otočte kus dnem vzhůru. Hledejte razítko, vtisk, malovanou značku nebo alespoň nápis země původu. Značka bývá na místě, kam se běžně nedíváte, proto ji většina majitelů nikdy nezaregistrovala. Zkontrolujte průsvitnost. Přiložte mýdlenku ke zdroji světla. Porcelánový střep propouští světlo, keramika a kamenina zůstávají neprůhledné. Prozkoumejte hrany a glazuru. Oťuky, odštěpky, praskliny a stopy po opravách snižují hodnotu. Hladký, nenarušený povrch naopak signalizuje zachovalost. Porovnejte online. Vyfotografujte kus včetně značky a zadejte do vyhledávání na Aukru, Sbazaru a Bazoši. Srovnání s aktuálními nabídkami vám během pár minut napoví, v jakém cenovém pásmu se pohybujete.
Pokud kus nese čitelnou značku, má neporušenou glazuru a tvarově se odlišuje od běžné ploché misky (třeba jde o závěsnou variantu nebo součást kompletní koupelnové sady), stojí za to poslat fotografie starožitníkovi nebo specialistovi na porcelán.
Kdo dnes kupuje socialistické mýdlenky a proč?
Poptávka přichází z několika směrů. Sběratelé retro domácnosti loví konkrétní značky a období. Majitelé chalup a stylových koupelen hledají autentické doplňky, které moderní sortiment nenabízí. A pak jsou tu lovci kompletních sad: koupelnová garnitura z jedné éry a jednoho výrobce má vyšší hodnotu než jednotlivé kusy.
Zajímavé je, že nejcennější exemplář nemusí být ten nejstarší. Prémii získává kus, který je dohledatelný, kompletní a na první pohled odlišitelný od masové produkce. Závěsná smaltovaná mýdlenka za 1 490 korun na Sbazaru to dokládá: zaujme tvarem, materiálem i zachovalostí, zatímco starší porcelánový kousek bez značky odešel za zlomek této částky.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková