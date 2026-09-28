Nejhorší ovoce z českých supermarketů. Češi ho kupují dětem každý den a netuší, co je s ním za problém

Jablko do svačiny bereme jako naprostou samozřejmost. Je po ruce, chutná dětem a roky slýcháme, že kdo ho jí denně, obejde se bez doktora. Právě u téhle obyčejné svačiny se ale v poslední době objevil důvod zbystřit. Nedávná evropská analýza totiž ukázala, že česká jablka nejsou tak nevinná, jak vypadají.
Proč je na mušce zrovna jablko
Jablko je v Česku ovoce číslo jedna do dětského batohu. Nakrájené do krabičky, celé na cestu, rozmixované do domácí přesnídávky. Málokdo přitom tuší, že patří mezi nejčastěji chemicky ošetřované druhy ovoce vůbec.
Důvod je ryze praktický. Jabloně se musí bránit houbové strupovitosti, plody mají vydržet dlouhé skladování i přepravu a zákazník chce hezké lesklé kusy bez skvrn. To vše se řeší postřiky. Zbytky těchto látek pak ulpívají hlavně na slupce, tedy přesně tam, kam dítě kousne jako první.
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Jablka se pravidelně objevují i v žebříčcích ovoce s největším podílem reziduí, americká Environmental Working Group je řadí do takzvaného tuctu špinavců. Podle Státního zdravotního ústavu se navíc rezidua pesticidů najdou zhruba v polovině vzorků potravin a nejčastěji právě v ovoci.
Česká jablka vyšla v evropském testu nejhůř
Tvrdá čísla přinesla laboratorní analýza, kterou inicioval PAN Europe. Ve třinácti evropských zemích se otestovalo devětapadesát vzorků jablek. Ty české nakoupilo v září 2025 Hnutí DUHA ve třech velkých tuzemských řetězcích a poslalo je do nezávislé laboratoře.
Výsledek české spotřebitele nepotěší. Jedno jablko odrůdy Golden Delicious z české produkce obsahovalo sedm různých pesticidů, což byl spolu s jablkem z Lucemburska nejvyšší počet z celého testu. Průměrně měla česká jablka bezmála čtyři druhy reziduí, tedy zhruba o pětinu víc, než činil evropský průměr.
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Jednou z nalezených látek byl acetamiprid, u kterého část vědeckých studií varuje před možným vlivem na mozek vyvíjejícího se plodu.
Koktejlový efekt trápí hlavně děti
Jablka přitom povolené limity nepřekračují. Pozornost vzbudilo něco jiného. Podle studie obsahovalo více reziduí najednou celých pětaosmdesát procent testovaných jablek a bez jakékoli chemické stopy bylo pouhých sedm procent vzorků.
Odborníci mluví o koktejlovém efektu. Každá látka zvlášť sice může být pod limitem, jenže jak se různé pesticidy v těle sčítají a působí dohromady, zatím věda spolehlivě neví. A právě to je citlivé u těch nejmenších.
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Evropská pravidla pro dětskou výživu jsou mnohem přísnější než pro běžné ovoce. Řada rodičů ale připravuje domácí přesnídávky z obyčejných jablek ze supermarketu, na která tenhle přísný metr neplatí. Zbytky pesticidů navíc nemusí zmizet ani po oloupání a uvaření.
Ovocnáři oponují: jablka jsou bezpečná
Studie vyvolala i vlnu nesouhlasu. Ozvali se čeští ovocnáři, podle kterých jde o zbytečné strašení. „Všechny vzorky jablek jsou zcela bezpečné, a to i pro děti,“ uvedl pro Toprecepty.cz předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
Poukazuje na to, že všechna zjištěná rezidua byla hluboko pod zákonným limitem a že evropské normy patří k nejpřísnějším na světě. Srovnávat obyčejná jablka s pravidly pro kojeneckou výživu je podle něj zavádějící, protože běžné ovoce se pro kojence cíleně neprodává.
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Pravda leží nejspíš někde uprostřed. Jablka opravdu splňují platné limity. Zároveň ale nesou víc chemických zbytků, než by čekal rodič, který na jablko sází jako na tu vůbec nejzdravější svačinu.
Jak si poradit doma
Přestat kupovat ovoce rozhodně nemá smysl. Denní porce ovoce a zeleniny by podle Světové zdravotnické organizace měla být aspoň 400 gramů. Udělat se ale dá pár věcí, které případná rizika sníží:
Důkladné omytí jablka pod tekoucí vodou a promnutí slupky sníží část zbytků pesticidů, oloupání jich odstraní ještě víc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jablko před snědením důkladně omyjte pod tekoucí vodou a slupku přitom rukou promněte, samotné opláchnutí nestačí. Velkou část reziduí spolehlivě odstraní oloupání, u dětských přesnídávek je proto jistější slupku odkrojit. Kdo chce mít úplný klid, sáhne po biopotravinách, po ovoci z farmářských trhů nebo z vlastní zahrady.
Které konkrétní vzorky dopadly v testu nejhůř, si můžete dohledat ve zdrojích pod článkem. Jablka i tak zůstávají zdravou svačinou. Jen se vyplatí vědět, co jim ulpívá na slupce, a věnovat mytí víc pozornosti.
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Zdroje: https://www.hnutiduha.cz/aktualne/ceske-lucemburske-jablko-obsahovalo-7-druhu-pesticidu-nejvic-z-59-jablek-testovanych-napric, https://www.obnovitelne.cz/clanek/4443/jen-oloupat-nestaci-pesticidy-v-jablkach-zustavaji-i-po-uvareni, https://www.toprecepty.cz/clanky/10078-ceska-jablka-plna-pesticidu-zbytecna-panika-bouri-se-ovocnari-a-dokazuji-ze-nase-ovoce-je-zcela-v-poradku/, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/ovoce-chemikalie/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/31512-ktere-ovoce-zelenina-se-nejvic-strikaji-pesticidy-seznam, https://www.denik.cz/z_domova/evropa-jablka-studie-chemikalie-cesko-nejhorsi-koktejl-pesticidu.html