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Eva Decastelo a její poprsí pobláznily internet. Tohle video vidělo přes milion lidí

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Moderátorka a herečka Eva Decastelo a její video z pouťové atrakce doslova boří sociální sítě. Záběry, které nenechají žádného muže v klidu, už mají přes milion zhlédnutí.
Eva Decastelo a její poprsí pobláznily internet. Tohle video vidělo přes milion lidí

Eva Decastelo a její poprsí pobláznily internet. Tohle video vidělo přes milion lidí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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