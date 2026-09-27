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O člověku mohou všichni mluvit dobře. Když se ale zachoval špatně k nám osobně, náš mozek dá přednost vlastní zkušenosti

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Kamarádi tvrdí, že je to skvělý člověk. Vy ale dobře víte, jak se zachoval právě k vám. Co se stane, když potom sledujete někoho dalšího, kdo mu odmítne pomoci? Experimenty s více než 2 500 lidmi ukazují, že pověst a vlastní zkušenost nemají při morálním hodnocení stejnou váhu.
O člověku mohou všichni mluvit dobře. Když se ale zachoval špatně k nám osobně, náš mozek dá přednost vlastní zkušenosti

O člověku mohou všichni mluvit dobře. Když se ale zachoval špatně k nám osobně, náš mozek dá přednost vlastní zkušenosti

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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