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Životní kotrmelce. Pomáhají i škodí

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Rozvod, nová láska, změna v práci, stěhování. To jsou události, které často změní dosavadní styl života. Čím je člověk starší, tím výrazněji změnu pociťuje.
Životní kotrmelce. Pomáhají i škodí

Životní kotrmelce. Pomáhají i škodí

Zdroj: 162ae300d0c33ae8192c0b7e5e441743/2148373801.jpeg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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