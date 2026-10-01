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Ráno mráz a mlha, odpoledne přes 20 °C. Babí léto má skutečně vysoké teplotní rozdíly

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Babí léto může nabídnout počasí, které během jediného dne připomene dvě různá roční období. Ráno se v údolích drží mlha, při zemi se objeví jinovatka nebo přízemní mráz, zatímco odpoledne vystoupí teplota nad 20 °C. Za tímto kontrastem stojí jasná obloha, slabý vítr, suchý vzduch a výrazné noční vyzařování tepla z povrchu.
Ráno mráz a mlha, odpoledne přes 20 °C. Babí léto má skutečně vysoké teplotní rozdíly

Ráno mráz a mlha, odpoledne přes 20 °C. Babí léto má skutečně vysoké teplotní rozdíly

Zdroj: 123rf
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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