První velká přehrada bude za pár dní prázdná, šetření s vodou poprvé v historii ovlivňuje i Prahu

Jihočeská přehrada Husinec na řece Blanici se nezadržitelně blíží úplnému vyprázdnění. V neděli ráno zde zbývalo posledních 8 % zásob vody a ty budou nejspíš vyčerpány už zhruba za zhruba deset dní. Pršet v nejbližších dnech nebude, a tak se přítok do přehrady bude dál snižovat, zatímco z přehrady bude odcházet garantovaný průtok vody. Pokud se vodohospodáři nerozhodnou průtok snížit, aby vyprázdnění přehrady oddálili. Až se přehrada úplně vyprázdní, což se jeví už jako vysoce pravděpodobné, Blanicí poteče jen potůček odpovídající přirozenému průtoku.
Jak se Husinec blíží svému dnu, ukazuje graf vývoje hladiny. Kóta stálého nadržení, tedy reálné minimum hladiny (a tedy vyprázdnění přehrady) je 515,33 m.n.m:
obr.1 - pokles hladiny vody v přehradě Husinec v posledním týdnů. V neděli dopoledne zbývalo do úplného vypuštění už jen 83 centimetrů.
Obdobné situace se ale bojí už i obrovská soustava přehrad na Vltavě - tzv. Vltavská kaskáda. Zde jsou sice zásoby vody v přehradách Slapy a Orlík zatím docela velké, ale jejich tempo ubývání vyděsilo vodohospodáře natolik, že tento týden poprvé v historii snížili garantovaný odtok do Vltavy pod Vraném ze 40 kubíku za vteřinu na 35 kubíků. Toto opatření nejspíš přišlo i na základě mediálních informací, že čističky odpadních vod v Praze ve skutečnosti nepotřebují takový průtok, jak se dosud uvádělo.
Na grafu je vidět pokles garantovaného odtoku z přehrady Vrané u Prahy, ke kterému došlo v úterý ráno:
obr. 2 - graf odtoku z přehrady Vrané ukazuje, jak vodohospodáři v úterý 22. září ráno snížili stabilní odtok z přehrady o 5 metrů krychlových vody za vteřinu
Vltavou v Praze tak teče nyní nejméně vody od doby, kdy se Vltavská kaskáda postavila. Méně vody teklo v našem hlavním městě v řece naposledy v roce 1947 za velkého sucha v září, kdy ještě velké přehrady na Vltavě nebyly. Jsme tedy svědky unikátního okamžiku, i když velká podívaná to pro Pražany není. Vltava v Praze je ovlivněna vzdutím několika jezů, takže snížený průtok se na řece prakticky nepozná. Navíc snížení o 5 metrů krychlových za vteřinu není zase tak razantní, běžný průtok bývá zhruba 45 kubíků (protože k Vltavské kaskádě se přidává ještě cca 5 kubíků z Berounky) a aktuálně je to tedy 40.
Povodí Vltavy ke snížení garantovaného průtoku nevydalo žádné oficiální prohlášení. Lze předpokládat, že jde o úsporné opatření, aby zásoby ve Vltavské kaskádě ubývaly pomaleji. Nejspíš se vyhodnotilo, že mírné snížení odtoku nepřinese zásadní problémy, při připočtení průtoku z Berounky. A nabízí se otázka, zda je vodohospodářská situace opravdu tak špatná, že se odtokem z přehrad už musí začít šetřit? Hrozí úplně vyprázdnění i velkých přehrad na Vltavě?
Jak se to vezme. Přehrady Slapy a Orlík mají zásoby vody ještě na několik měsíců. Do konce roku by tedy měly vydržet, i když sucho se dál prohlubuje. Ale jistota větších průtoku je vlastně až v příštím roce na jaře, někdy v únoru či březnu (ano, kvůli změnám klimatu nám vodohospodářsky jaro začíná skutečně už v únoru). To už by se zásobami mohlo při pokračujícím suchém podzimu být jen tak tak. A hlavně není jisté, že jarní tání přehrady naplní úplně vrchovatě. A pokud bys se na jaře zásoby nedoplnily stoprocentně, tak by pak už nemusely pokrýt příští léto a podzim...
Úsporné opatření v podobě snížení odtoku z Vltavské kaskády prodlouží životnost zásoby vody o několik týdnů a umožní i mnohem rychlejší naplnění přehrady v případě příchodu dešťů. Krok vodohospodářů je tedy velmi moudrý, ale zároveň a svědčí o tom, že dlouhodobé hydrologické sucho je opravdu poměrně vážné. Tak moc, že s tím ani nepočítaly manipulační řády přehrad a nejspíš je čas tato pravidla přizpůsobit novým klimatickým poměrům...
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz