Představujeme dlouhodobý výhled počasí na celý říjen. Trend nastolený v létě bude i dál pokračovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Představujeme dlouhodobý výhled počasí na celý říjen. Trend nastolený v létě bude i dál pokračovat
Tento týden se u nás už ochladilo a pociťujeme tak již první náznaky přicházejícího podzimu. Překvapí vás...
Během čtvrtka přes naše území přejde studená fronta, která s sebou přinese i významné srážky, které...
Po víkendu do Česka dorazil chladný vzduch, díky kterému už můžeme pomalu nasávat podzimní atmosféru....
Přestože v posledních týdnech pršelo přece jen trochu víc, stavy vody na řekách jsou i nadále poměrně...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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