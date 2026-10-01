Pochettino zpochybnil celou éru anglického fotbalu. Prožili jsme období klamu, říká o letech, kdy City vládlo lize

Mauricio Pochettino seděl 28. září 2026 před novináři v roli kouče americké reprezentace, ale mluvil o něčem, co s přípravou na kvalifikaci nemělo nic společného. Den před oficiálním zveřejněním verdiktu proti Manchesteru City použil výraz, který od té doby rezonuje anglickým fotbalem: „období klamu“. Ne účetní termín, ne právní kvalifikace, ale pocit člověka, který roky vedl klub dodržující pravidla a teprve teď se dozvídá, že soupeř na druhé straně hřiště je podle komise nedodržoval. „Co se slavilo, nebylo tak skutečné,“ řekl. „Sportovní férovost neexistovala.“
Devět sezon pod lupou
Oficiální prohlášení Premier League z 29. září 2026 potvrdilo, že nezávislá komise shledala City vinným ze všech obvinění týkajících se závažných porušení finančních pravidel v sezonách 2009/10 až 2017/18. K tomu přidala většinu bodů za nespolupráci při vyšetřování. Redigované rozhodnutí komise popisuje fingované sponzorské smlouvy, zkreslené účetnictví, skryté financování od vlastnické skupiny ADUG a umělé navýšení příjmů a snížení nákladů v objemu přesahujícím 900 milionů liber.
Důležitý detail: trest dosud uložen nebyl. Sankce přijde až v oddělené fázi řízení a City má právo na odvolání, které by podle nových pravidel mělo být uzavřeno do dvanácti týdnů od podání. Orientačně tedy do konce ledna 2027, přičemž sankční slyšení může běžet souběžně.
Pochettinova rovnice: pravidla versus trofeje
Pochettinův argument není o paragrafech. Je o tom, co znamenalo vést Tottenham v letech 2014 až 2019, v době, kdy klub osmnáct měsíců nenakupoval hráče, protože respektoval finanční limity spojené se stavbou nového stadionu. „Kde byly kontroly?“ ptal se. Konkrétně u sezony 2016/17 už dříve řekl, že titul, který tehdy získala Chelsea (sama později potrestaná za historické platby zatajené regulátorům), měl být zpětně přiznán týmu na druhém místě. Tedy jeho Spurs.
Není sám. Tony Pulis po verdiktu napsal sloupek pro BBC s otázkou „Kdy dostaneme náš FA Cup?“ jako narážku na finále 2011, v němž jeho Stoke prohrál právě s City. Na rozdíl od Pochettina ale Pulis sám přiznává, že vrácení trofejí nečeká. Pravděpodobnější vidí odpočet bodů a vysokou pokutu.
Rozdíl mezi oběma je zásadní. Pochettino požaduje princip zpětné spravedlnosti. Pulis ventiluje křivdu, ale ví, že systém na ni nemá nástroj. Obě pozice ale sdílejí totéž východisko: pocit, že se roky hrálo podle různých pravidel.
Trofeje, které nelze vrátit, a peníze, které možná ano
Prokázané porušování pravidel spadá do let 2009 až 2018. Sportovní dominance City ale pokračovala i potom: tituly v sezonách 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 a Liga mistrů 2022/23 leží mimo období, které komise posuzovala. Pochettino přesto zpochybňuje celou éru, protože podle něj infrastruktura a kádr vybudované za „nelegitimních“ podmínek nesly plody i v následujících letech.
Moderní precedent na odebrání titulu v Premier League neexistuje. Nejbližší fotbalová paralela je Marseille: oficiální palmarès francouzské federace u sezony 1992/93 uvádí „titul nepřidělen“. V individuálním sportu byly Lancei Armstrongovi odebrány tituly z Tour de France 1999–2005. Oba případy ale mají odlišnou strukturu: korupční schéma u Marseille, individuální doping u Armstronga. City je něco jiného: systémové finanční podvádění klubu v rámci ligové soutěže.
Zajímavější než trofeje může být finanční rovina. V červnu 2026 komise v kauze Burnley proti Evertonu přiznala Burnley kompenzaci ve výši 26 milionů liber před úroky za škodu způsobenou porušením pravidel. Precedent existuje. A vedení několika klubů si podle Guardianu už dříve rezervovalo právo žádat kompenzace i vůči City.
Co se změní, a co už změnit nejde
Od července 2025 funguje v Anglii nezávislý fotbalový regulátor se silnějšími pravomocemi v oblasti finanční udržitelnosti a testů vlastníků. Tlak na rychlejší procesy a tvrdší sankce roste; rivalové podle Guardianu považují i případný jednosezonní sestup City do Championship za nedostatečný trest.
Pep Guardiola stojí za klubem veřejně od rozhodnutí CAS v roce 2020, kdy UEFA původní dvouletý zákaz evropských pohárů neobhájila. „Samozřejmě budu bránit svůj klub,“ řekl tehdy. Na jeho pozici se nic nezměnilo, i když okolnosti ano: tentokrát verdikt vynesl domácí regulátor, ne mezinárodní arbitráž.
Soutěž může obnovit procesní důvěru přísnějším dohledem a rychlejšími řízeními. Ale devět odehraných sezon, stovky zápasů a kariéry trenérů i hráčů, kteří bojovali o tituly za nerovných podmínek, už přepsat nelze. Pochettino to ví. Proto nemluví o paragrafech, ale o klamu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner