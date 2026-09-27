Pacifik zaplavily hurikány. Polo dosáhl 5. kategorie, další systém ovlivňuje Havaj

Tři hurikány najednou
Ještě během soboty sledovalo americké National Hurricane Center nad východním a centrálním Pacifikem současně hurikány Polo, Odalys a Nolo. Kromě nich meteorologové monitorovali další dvě oblasti, ve kterých se mohou v následujících dnech vytvořit nové tropické cyklony.
Obr. 1: V oblasti Tichého oceánu zuří rovnou tři hurikány (zdroj: Mapy počasí Meteocentrum)
Jednotlivé systémy jsou od sebe vzdáleny stovky až tisíce kilometrů a mají velmi rozdílný další vývoj. Jeden směřuje k Mexiku, druhý postupně slábne nad otevřeným oceánem a třetí ještě ovlivňuje Havaj. Největší pozornost ale jednoznačně přitahuje Polo.
Polo se změnil v extrémně silný hurikán
Hurikán Polo během posledních dnů několikrát zesílil až na 5. kategorii Saffirovy-Simpsonovy stupnice. Podle průběžné bilance letošní sezony NHC dosáhl v nejsilnější fázi maximálního trvalého větru kolem 155 uzlů, tedy přibližně 287 km/h. Patří tak mezi mimořádně intenzivní tropické cyklony.
Obr. 2: Síla větru u hurikánu Polo přesahují i 60 m/s, jak ukazuje naše mapa (zdroj: Mapy počasí Meteocentrum)
Síla systému ale výrazně kolísá. V sobotu začal Polo kvůli rostoucímu střihu větru postupně slábnout. Odpoledne byl veden jako hurikán 4. kategorie s větrem kolem 230 km/h. Slábnutí však neznamená, že přestává být nebezpečný.
Po několikadenním pohybu nad otevřeným oceánem se má dráha Pola postupně zakřivit zpět směrem k severovýchodu. Podle současné prognózy by měl hurikán během pondělí zasáhnout Baja California Sur, tedy jižní část Kalifornského poloostrova v Mexiku. Pro části pobřeží proto byly vydány hurikánové výstrahy a pohotovosti.
I při dalším zeslabení může systém přinést velmi silný vítr, přívalové srážky, záplavy a výrazné zvýšení hladiny moře podél pobřeží. Polo už dříve ovlivňoval také západní pobřeží pevninského Mexika. Jeho vnější srážková pásma přinášela prudký déšť a nebezpečné vlnobití do oblastí Guerrero a Michoacán.
Odalys rychle slábne
Druhým silným systémem byl hurikán Odalys. Ten během svého vývoje rovněž dosáhl intenzity silného hurikánu a podle průběžných údajů NHC vrcholil větrem kolem 115 uzlů, tedy přibližně 213 km/h.
Na rozdíl od Pola však Odalys nepředstavuje přímé nebezpečí pro pevninu. Nachází se daleko západně od poloostrova Baja California. Navíc se dostal do prostředí s výrazným vertikálním střihem větru. Ten začal rozrušovat jeho vnitřní strukturu a NHC během soboty zaznamenalo rychlé slábnutí - z přibližně 185 km/h ráno na 165 km/h o několik hodin později. Další oslabování je očekáváno také během následujících dnů.
Nolo ovlivňuje Havaj
Úplně jiný problém představuje hurikán Nolo, který se v posledních dnech pohyboval jižně od Havajských ostrovů. Jeho centrum sice zůstalo jižně od hlavního souostroví a nyní se postupně vzdaluje směrem na západ, dopady jsou přesto patrné.
Havajská agentura pro řešení mimořádných událostí upozorňuje na silné a nárazovité větry, vydatný déšť a možnost přívalových povodní či sesuvů půdy, zejména na ostrově Hawaiʻi a ve východní části Maui. Lokálně může spadnout kolem 100 mm srážek.
Obr. 3: Pravděpodobnost výskytu větru o síle tropické bouře (≥ 63 km/h) v souvislosti s hurikánem Nolo během následujících pěti dnů. Nejvyšší pravděpodobnost se soustřeďuje podél předpokládané dráhy systému jižně od Havajských ostrovů. (Zdroj: NOAA/NWS)
Výrazným problémem je také moře. Nolo vytváří rozsáhlé vlnění a na některých jihovýchodně a východně orientovaných pobřežích Havaje platí varování před vysokými vlnami.
A další tropické cyklony mohou následovat
Současná aktivita navíc nemusí třemi systémy skončit. Jižně od Tehuantepeckého zálivu u Mexika se během víkendu organizovala další tlaková níže. NHC jí v sobotu ráno přisuzovalo 90% pravděpodobnost vzniku tropické deprese během sedmi dnů.
Další potenciální systém meteorologové sledují daleko východně až jihovýchodně od Havaje. Zde se pravděpodobnost tropického vývoje během sedmi dnů zvýšila na 70 %. Na mapě Pacifiku tak může být rušno ještě další dny.
Nejde přitom pouze o několik nápadných hurikánů v jednom týdnu. Podle průběžné bilance NHC vzniklo ve východním Pacifiku do 26. září 16 pojmenovaných tropických bouří, zatímco klimatický průměr pro tuto část roku činí přibližně 12.
Ještě výraznější je hodnota takzvaného ACE – Accumulated Cyclone Energy. Tento index nezohledňuje pouze počet bouří, ale zároveň jejich intenzitu a dobu trvání. K 26. září byl ACE východního Pacifiku přibližně o 68 % vyšší než normál 1991–2020. Silné hurikány Genevieve, Karina, Lowell, Odalys a především Polo k letošní vysoké hodnotě výrazně přispěly.
Atlantik je naopak mimořádně tichý
Ještě zajímavější je srovnání s Atlantikem. Do 25. září zde letos vzniklo sedm pojmenovaných tropických bouří, ale ani jediná nedosáhla síly hurikánu. V běžné sezoně už přitom v této fázi roku bývají přibližně čtyři hurikány a dva z nich dosahují 3. až 5. kategorie.
Atlantický index ACE byl dokonce o 91 % nižší než dlouhodobý průměr. Rozdíl mezi oběma stranami Ameriky je tak letos mimořádný: zatímco Atlantik prožívá nápadně utlumenou sezonu, nad Pacifikem se střídají velmi silné hurikány.
Velkou roli hraje El Niño
Jedním z důvodů je současný vývoj El Niña v tropickém Pacifiku. Americké Climate Prediction Center v září oznámilo, že El Niño dále zesiluje. Teplotní odchylka v klíčové oblasti Niño 3.4 dosáhla přibližně +1,8 °C a podle současného výhledu existuje více než 90% pravděpodobnost, že během podzimu a zimy půjde o velmi silnou epizodu.
El Niño obvykle vytváří pro tropické cyklony na obou stranách Ameriky velmi rozdílné prostředí. Ve východním Pacifiku bývá oceán teplejší a podmínky mohou být příznivější pro organizaci bouří. V Atlantiku naopak El Niño často zesiluje výškové západní proudění a tím také vertikální střih větru, který tropickým cyklonám komplikuje vznik a další zesilování.
Nejde samozřejmě o jediný faktor. Roli hrají také konkrétní teploty oceánu, vlhkost vzduchu, saharský prach či momentální uspořádání tlakových útvarů. Letošní kontrast ale odpovídá tomu, co při výrazném El Niñu často očekáváme.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz