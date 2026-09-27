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Pacifik zaplavily hurikány. Polo dosáhl 5. kategorie, další systém ovlivňuje Havaj

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Tichý oceán svému jménu v závěru září rozhodně nedostává. Během víkendu se nad jeho východní a centrální částí současně nacházejí tři hurikány - Polo, Odalys a Nolo. Nejsilnější Polo opakovaně dosáhl nejvyšší 5. kategorie a nyní míří k mexickému poloostrovu Baja California. Hurikán Nolo mezitím ovlivňuje Havajské ostrovy silným větrem, deštěm a vysokými vlnami. O to výraznější je kontrast s Atlantikem, kde letos do konce září nevznikl ani jediný hurikán.
Pacifik zaplavily hurikány. Polo dosáhl 5. kategorie, další systém ovlivňuje Havaj

Pacifik zaplavily hurikány. Polo dosáhl 5. kategorie, další systém ovlivňuje Havaj

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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