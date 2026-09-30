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Na obloze se objevila rudá medúza o velikosti desítek kilometrů. Vzniká vysoko nad bouřkou

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Představte si útvar široký jako vzdálenost z Prahy do Kolína, rudě zářící nad bouřkovým mrakem ve výšce, kde už téměř končí atmosféra.
Na obloze se objevila rudá medúza o velikosti desítek kilometrů. Vzniká vysoko nad bouřkou

Na obloze se objevila rudá medúza o velikosti desítek kilometrů. Vzniká vysoko nad bouřkou

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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