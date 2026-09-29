Teplý závěr září pokračuje. Přes den až 25 °C, v noci už ale hrozí přízemní mrazíky

Dnešní den nabídne Slunce a až 25 °C
Úterní počasí bude na konec září velmi příjemné. Převládat bude jasná obloha, pouze v Čechách může být místy polojasno a srážky se neočekávají vůbec.
Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 °C, což bude v kombinaci se slunečnou oblohou působit téměř letním dojmem. Také na horách bude nezvykle teplo - v hladině kolem 1000 metrů se očekává přibližně 16 °C, na Šumavě dokonce až kolem 20 °C.
Obr. 1: Babí léto ovládá západní a střední Evropu (zdroj: Mapy počasí Meteocentrum)
Jihovýchodní vítr bude většinou mírný, během večera začne místy slábnout.
Noc už připomene, že začíná říjen
Právě po západu Slunce se ale charakter počasí výrazně změní.
Noc na středu bude jasná až polojasná a velmi suchá. Nejnižší teploty se většinou udrží mezi 12 a 7 °C, v místech s uklidněním větru ale mohou klesnout přibližně k 5 °C.
Ještě chladněji může být v některých kotlinách a údolích, kde se při jasné obloze a slabém proudění hromadí studený vzduch.
Jak může mrznout, když předpověď uvádí 5 °C?
Přízemní mráz neznamená, že teplota vzduchu ve standardní meteorologické výšce dvou metrů musí klesnout pod nulu. Za jasné a klidné noci (a nyní již i déletrvající noci) zemský povrch intenzivně vyzařuje teplo a rychle se ochlazuje. Teplota trávy nebo povrchu půdy proto může být o několik stupňů nižší než teplota vzduchu měřená ve dvou metrech.
Obr. 2: Rána už budou opravdu podzimně studená (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Může tak nastat situace, kdy meteorologická stanice naměří například +4 nebo +5 °C, zatímco těsně nad zemí už teplota krátkodobě poklesne pod bod mrazu. Největší riziko bývá v závětrných polohách, kotlinách a údolích, kde se současně může hromadit chladnější vzduch. Naopak tam, kde bude během noci foukat, bude promíchávání přízemní vrstvy atmosféry ochlazování brzdit.
Ve středu opět přes 20 °C, místy ale výrazně zesílí vítr
Středa bude další slunečný a teplý den. Očekává se jasno, v Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku místy polojasno. Denní maxima dosáhnou 20 až 24 °C.
Výraznější změnou oproti úterý bude vítr. Jihovýchodní až východní proudění během dne zesílí a na většině území bude mírné. Na Českomoravské vrchovině může být přechodně až čerstvé.
Obr. 3: Sice teplo, ale také větrno. Takové situace jsou při tomto typu proudění v této části roku poměrně časté (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Nárazy budou místy dosahovat kolem 55 km/h, ve Frýdlantském výběžku dokonce 55 až 70 km/h. To je poměrně častý jev v tomto regionu, kdy z Jizerských hor padá fénovým efektem k Frýdlantské pahorkatině vzduch z hor, který se adiabaticky otepluje a vysušuje. Navzdory větru se ale žádné srážky neočekávají.
Také čtvrtek zůstane teplý a suchý
Ani ve čtvrtek se charakter počasí příliš nezmění. Převládat bude polojasná obloha a maximální teploty znovu vystoupí na 20 až 24 °C. Během večera začne od západu přibývat oblačnost, která bude předznamenávat slabou změnu počasí. Srážky se však během čtvrtka ještě neočekávají.
Noční minima budou většinou mezi 13 a 8 °C, při uklidnění větru opět kolem 5 °C.
V pátek slabá fronta přinese trochu deště
Nejvýraznější změna týdne přijde v pátek, ale ani tentokrát nepůjde o žádný zásadní zlom. V Čechách bude převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo. Právě zde se ojediněle objeví déšť nebo přeháňky. Ty ale budou slabé a budou více vázány na horské oblasti - Krušné hory, případně Slavkovský a Český les.
Celkové úhrny ale zůstanou nízké, většinou mezi 0 a 5 mm. Během odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude znovu ubývat. Na Moravě a ve Slezsku zůstane po většinu dne převážně polojasno.
Obr. 4: V pátek se na západě Čech mohou objevit slabé srážky (zdroj: ECMWF)
Teploty mírně poklesnou na 18 až 23 °C.
Sobota se znovu vrátí ke slunci
Po slabém pátečním narušení se počasí během soboty opět uklidní.
Očekává se většinou polojasno, v Čechách přechodně až oblačno. Ráno se mohou ojediněle vytvořit mlhy nebo nízká oblačnost.
Pršet by nemělo a odpolední maxima vystoupí na 19 až 23 °C. Ráno ale bude opět poměrně chladné. Teploty většinou klesnou na 11 až 7 °C, při bezvětří až k 4 °C. Ranní mrazíky tedy rozhodně nelze vyloučit.
Ani začátek října zatím výrazné ochlazení nepřinese
Podle současného výhledu zůstane poměrně příjemné počasí také od neděle do úterý. Převládat má polojasná až oblačná obloha, přeháňky se objeví pouze ojediněle, zejména na horách. V závěru období může být znovu jasno až polojasno. Denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 °C.
Noci už ale budou jednoznačně podzimní. Minima budou nejčastěji mezi 10 a 6 °C, při bezvětří kolem 4 °C a ojediněle se znovu mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Nejvýraznějším znakem počasí následujících dnů tak nebude déšť ani výrazné ochlazení, ale právě velký denní chod teploty.
Za slunečných odpolední se ještě budeme dostávat přes 20 °C a v úterý dokonce až k 25 °C. Za jasných nocí ale může teplota v závětří rychle klesat k 5 °C a těsně nad zemí ojediněle pod nulu. Závěr září a začátek října tak nabídnou typické přechodové počasí: odpoledne ještě téměř letní, rána už místy velmi podzimní.
Pro více informací pro Vaše město využijte mapu níže.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz