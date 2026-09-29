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Teplý závěr září pokračuje. Přes den až 25 °C, v noci už ale hrozí přízemní mrazíky

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Závěr září bude v Česku pokračovat ve znamení nezvykle příjemného a převážně suchého počasí. V úterý vystoupí teploty až na 25 °C a podobně teplo zůstane i během středy a čtvrtka. Výraznější déšť se nechystá, pouze v pátek se na západě a severozápadě Čech objeví slabé srážky. Velké rozdíly ale budou mezi dnem a nocí - při uklidnění větru mohou ranní teploty klesat k 5 °C a ojediněle se objeví i přízemní mrazíky.
Teplý závěr září pokračuje. Přes den až 25 °C, v noci už ale hrozí přízemní mrazíky

Teplý závěr září pokračuje. Přes den až 25 °C, v noci už ale hrozí přízemní mrazíky

Zdroj: 123rf.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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