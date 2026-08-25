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Odstraňování chloupků na obličeji rozděluje ženy. Zdánlivě jednoduché rozhodnutí přináší nečekané dilema

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Holení obličeje vám pomůže vyčistit a rozjasnit pleť a usnadní vám nanášení make-upu. Může však také způsobit poškození a vést k zarůstání chloupků.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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