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Moderní způsob života zvyšuje riziko nedostatku vitaminu D. Přírodní antidepresivum je přitom považováno za významný zdroj štěstí

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Vitamín D je známý jako sluneční vitamín, protože ho vaše tělo může produkovat, když je vaše kůže vystavena slunci. Tato základní živina může také hrát roli při depresi.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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