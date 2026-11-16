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Proč ovocné stromky po výsadbě nerostou? Častou chybu najdete přímo u kmene

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Právě na podzim si ze zahradnictví přinášíme mladé jabloně, hrušně nebo švestky. Pečlivě je zasadíme, zalijeme a těšíme se, jak porostou. Jenže někdy stromek ani po několika letech téměř nepřirůstá, má drobné listy a postupně chřadne. Při našich návštěvách zahrad často nacházíme příčinu přímo u jeho kmene. Stromek byl zasazený příliš hluboko. Jak tuto chybu poznat, a hlavně jí předejít?
Výsadba stromů

Výsadba stromů

Zdroj: Tereza Svobodová
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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