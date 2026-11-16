Pereira odložil rivalitu s Hokitem a zastal se ho po prohře s Ganem. Za kulisami UFC 334 si podali ruce

V chodbě pod tribunami Madison Square Garden stál muž, který měl ze všech přítomných nejmenší důvod k radosti: Josh Hokit právě prohrál první zápas profesionální kariéry. Proti němu Alex Pereira, terč jeho provokací z posledního půlroku. Místo posměchu přišel stisk ruky a věta, že podle Pereiry vyhrál Hokit, ne šampion. Tři rozhodčí měli ve stejnou chvíli na lístcích napsané něco jiného: všichni dali Ganeovi výhru o bod. Redakce MMAmag proto prošla kolovou statistiku zápasu a dopočítala, kde se celý večer na papíře zlomil.
Věta, která v zákulisí neměla zaznít
Turnaj UFC 334 skončil 14. listopadu 2026 v newyorské Madison Square Garden titulovou obhajobou. Ciryl Gane, francouzský šampion UFC v těžké váze, kde je limit 120 kg, porazil amerického vyzyvatele Joshe Hokita jednomyslným rozhodnutím. Pereira, brazilský bývalý šampion UFC ve dvou váhových kategoriích, který nastupuje rovněž v těžké váze, to v zákulisí viděl opačně. Novinářce Evelyn Rodrigues podle přepisu webu Knockout Daily zveřejněného 15. listopadu 2026 řekl: „Myslel jsem, že to byla loupež. Myslel jsem, že Hokit ten zápas vyhrál. Gane nic neudělal. Chtěl jsem, aby Ciryl Gane vyhrál, ale no tak, ne takhle.“
Je to Pereirovo tvrzení, ne zjištění. A tvrzení člověka, který nestojí stranou: Gane ho 14. června 2026 zastavil údery v čase 1:27 druhého kola a sebral mu prozatímní pás těžké váhy.
Pak Pereira potkal samotného Hokita. Ve videu, které podle MMA Fighting zveřejnila organizace UFC 15. listopadu 2026, mu říká: „Gratuluju, brácho. Byl to moc dobrý zápas. Pro mě jsi vyhrál.“ Hokit odpovídá: „Hodně štěstí v tvém zápase. Chama.“ Pak si podali ruce.
Aby bylo jasné, proč je to gesto tak zvláštní: ještě v červnu Pereira o Hokitovi mluvil úplně jinak a Hokit mu dva dny před zápasem z tiskovky ukázal prostředníček.
Půl roku si šli po krku, pak stačilo pět kol
Ještě 10. června 2026 zněl Pereira jinak. Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě jeho vystoupení z přepisů MMA Fighting: v červnu novinářům řekl „O tomhle chlapovi ani nemluvím rád“ a dodal, že spousta toho, co Hokit dělá a říká, je velmi neuctivá. Tehdy také zpochybnil, jestli Hokit v UFC zůstane.
Hokit mezitím přitvrdil. Na předzápasové tiskové konferenci 13. listopadu 2026 uviděl Pereiru v první řadě, vstal, ukázal mu prostředníček a vulgárně ho oslovil. O dva dny později od něj dostal veřejnou podporu.
Pereira přitom nezměnil názor na Hokita jako na člověka. Změnil názor na jediný výsledek. Rozdíl, na kterém záleží.
Jenže emoce jedna věc, bodovací lístky druhá. A ty tvrdí, že o zápase rozhodla poslední dvě kola.
Co stálo na lístcích a co ukazuje statistika
Zápas došel do konce, tedy do času 5:00 pátého kola. Přepis bodovacích lístků na webu tennine uvádí u Adriana Castra, Sala D’Amata i Chrise Leeho shodně 48:47 pro Ganea. Hokit šel do zápasu s bilancí 10-0 a odchází s 10-1; Sherdog u Ganea po obhajobě eviduje 15-2-0, před zápasem tedy stál na 14-2-0.
Z kolové statistiky v databázi Cage Almanac, do které redakce MMAmag nahlédla a která odkazuje na UFCStats, plyne, kde se zápas na papíře rozhodl. V posledních dvou kolech poslal Gane na cíl 110 signifikantních úderů proti 54 Hokitovým, tedy zhruba dvojnásobek. Z celkových 237 signifikantních úderů, které Gane za celý zápas trefil, jich 46 % přišlo až ve čtvrtém a pátém kole.
|Úsek zápasu
|Gane
|Hokit
|4. kolo
|40
|21
|5. kolo
|70
|33
|Poslední dvě kola celkem
|110
|54
Statistika ale není bodování. Rozhodčí hodnotí každé kolo zvlášť podle svých kritérií, ne sčítáním zásahů, takže čísla vysvětlují průběh závěru zápasu a nic víc.
Proč Pereirovi ten výsledek nedává spát
ANALÝZA Pereira v téhle věci není divák. V oficiálním pořadí těžké váhy UFC, které redakce MMAmag odečetla 16. listopadu 2026, figuruje Gane jako šampion, Pereira na třetím místě a Hokit na pátém. Všichni tři se pohybují v jedné divizi a v jednom zástupu za pásem.
Pereiru navíc čeká 12. prosince 2026 v Las Vegas na UFC 335 Sergej Pavlovič, pětikolový zápas zařazený jako druhý nejdůležitější duel večera. Jinými slovy: muž, který právě zpochybnil Ganeovu obhajobu, se za ním chce vydat znovu.
Podaná ruka v zákulisí vyšla Pereiru v lidské rovině levně. Ve sportovní draho. Nahlas řekl, že šampion, kterému chce vzít pás, ho uhájil způsobem, jaký on sám neuznává. A to už z gesta dělá argument do příští kampaně.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek