Péřová bunda po vyprání splaskla a přestala hřát. Jednoduchý trik s míčky jí může vrátit objem

Mnoho lidí vyndá po zimním praní z pračky zplihlou bundu s tvrdými hrudkami v rozích komor a myslí si, že peří je navždy zničené. Na vině však téměř vždy bývá běžný prací prostředek s enzymy, aviváž nebo špatně zvolené sušení na ramínku.
Podle metodických návodů předních zahraničních expertů, jako jsou americký odborný portál
REI Expert Advice a technická laboratoř britské značky Rab Lab, se prachové peří při domácím praní nejčastěji poškodí nevhodnou chemií ještě dříve, než se bunda vůbec začne sušit. Zatímco příručky zdůrazňují nutnost důkladně vypláchnout dávkovač pračky od zbytků běžného prášku a nepoužívat enzymatické přípravky ani aviváž, odborný magazín Field Mag připomíná roli šetrného cyklu bez středového míchadla a sušičky s míčky pro obnovení nadýchanosti komor.
Praní drahého sportovního prádla v aviváži je častý omyl. Chemický film ucpe membrány a vlákna Proč běžný prací prášek, enzymy a aviváž peří ničí
Prachové peří neboli down tvoří jemná prostorová vlákna, která mezi sebou zachycují obrovské množství vzduchu. Právě nehybný vzduch v komorách vytváří tepelnou izolaci, nikoli samotný materiál. Aby si jednotlivá pírka udržela pružnost a neslepovala se, jsou od přírody obalena tenkou vrstvou přirozeného tuku.
Běžné prací prášky a univerzální gely však obsahují silné enzymy proteázy a bělidla, jejichž úkolem je rozkládat bílkoviny a odmašťovat skvrny. Peří je přitom bílkovinné vlákno stejně jako vlna. Klasický prášek z něj smyje ochranný tuk, vlákna zkřehnou, lámou se a ztratí schopnost nadýchat se.
Ještě horší škodu napáchá aviváž. Ta zanechá na jemných vláknech kluzký chemický film, který peří slepí do těžkých mastných chuchvalců. Takto slepená výplň přestane hřát a na povrchu svrchní látky často vytvoří nevzhledné tmavé mapy. Do pračky proto patří výhradně tekutý přípravek přímo na prachové peří.
Příprava bundy a nastavení pračky před prvním cyklem
Než bundu vložíte do bubnu, věnujte dvě minuty samotné pračce. V šuplíku na prací prostředek i na gumovém těsnění dvířek téměř vždy zůstávají zaschlé zbytky předchozí aviváže nebo prášku. Vyjměte zásobník, propláchněte ho teplou vodou a nastavte krátké prázdné máchání, pokud jste předtím prali s aviváží.
Před vložením bundy vypláchněte dávkovač pračky od zbytků běžného prášku a aviváže. Sušička na nízkou teplotu vrátí peří původní objem.
U samotné bundy vyprázdněte všechny kapsy, zapněte hlavní zip i kapsové zipy a pevně spojte všechny suché zipy na rukávech a límci. Otevřený suchý zip dokáže během praní roztrhat jemnou nylonovou podšívku během několika otáček. Bundu pak obraťte naruby a vložte ji do bubnu samotnou, aby měla dostatek prostoru.
Zvolte šetrný program na třicet stupňů Celsia s vyšším množstvím vody, například program na vlnu nebo outdoor. Nikdy nedávejte do jednoho bubnu více bund najednou ani k bundě nepřihazujte džíny či ručníky. Vždy přidejte funkci extra máchání navíc, aby v komorách nezůstaly zbytky pracího gelu. Otáčky odstředění snižte na čtyři sta až šest set za minutu, případně u ultralehkých modelů řiďte podle štítku výrobce.
Praní drahého sportovního prádla v aviváži je častý omyl. Chemický film ucpe membrány a vlákna Čtyři nejčastější chyby, které promění péřovku v tenký hadřík
Lidé často zkazí výsledek až ve chvíli, kdy se snaží praní nebo následné sušení urychlit. Přehled nejčastějších omylů a jejich dopadů ukazuje následující srovnání.
Chyba při údržbě péřovky Co se stane s náplní a látkou Možnost nápravy Správný postup Praní v běžném prášku s enzymy nebo aviváži Odmaštění a slepení prachového peří do tvrdých hrudek Částečná po opakovaném vyprání v čističi na peří Použít speciální tekutý prostředek na peří bez aviváže Odstředění na 1 200 až 1 400 otáček za minutu Nadměrný tlak těžkého mokrého peří potrhá tenké švy komor U protržených přepážek jen náročná oprava v servisu Omezit ždímání na 400 až 600 otáček nebo šetrně vymačkat Pověšení mokré bundy na ramínko nad vanu Mokré peří vlastní vahou sjede dolů a nahoře zůstanou prázdné kapsy Snadná po dosušení a důkladném protřepání či v sušičce Sušit vodorovně naplocho na sušáku nebo v bubnové sušičce Položení přímo na rozpálený radiátor Vysoké lokální teplo spálí tenký nylon a zpeče peří uvnitř Poškozenou syntetickou látku nelze zachránit Sušit v teplé větrané místnosti nebo v sušičce na nízkou teplotu Proč je sušička s míčky nejlepší a jak sušit bez ní
Máte-li doma kondenzační sušičku s tepelným čerpadlem a štítek bundy bubnové sušení nezakazuje, máte vyhráno. Vložte bundu do sušičky na program s nízkou teplotou a přidejte dva až tři čisté tenisové míčky nebo speciální míčky do sušičky.
Speciální míčky do sušičky nebo čisté tenisové míčky během sušení mechanicky rozbíjejí mokré chuchvalce peří uvnitř komor.
Míčky při otáčení bubnu pravidelně narážejí do prošívaných komor a mechanicky rozbíjejí shluky vlhkého peří dříve, než stačí zaschnout v jednom chuchvalci. Po jednom cyklu bývá bunda na dotek suchá jen na povrchu, uvnitř komor ale peří stále drží vlhkost. Proto program zopakujte dvakrát až třikrát a mezi cykly bundu nechte deset minut vychladnout a ručně ji protřepejte.
Pokud sušičku nemáte, položte bundu po jemném vymačkání vody do ručníku vodorovně na rozložený sušák v teplé místnosti. Každých několik hodin bundu obraťte, opatrně promačkejte slepené hrudky prsty a lehce naklepejte. Sušení na vzduchu trvá dva až tři dny a nesmíte ho uspěchat, protože i nepatrná zbytková vlhkost uvnitř komor způsobí zatuchlý zápach a plesnivění.
Ošetření lanolinem patří na vlnu, ne na péřové komory
Mezi domácími radami se občas objevuje doporučení přidat do máchání lanolinovou lázeň určenou na vlněné svetry, aby se peří znovu promastilo. Tento postup se však pro moderní péřové bundy nehodí. Čistý lanolin z ovčí vlny peří zbytečně zatíží, zanechá mastný povlak a slepí jemná vlákna.
Pokud chcete bundě po několika sezonách vrátit vodoodpudivou ochranu proti sněhu a mrholení, použijte raději speciální impregnaci na svrchní látku nebo přímo impregnační lázeň vyvinutou pro péřové oblečení, která se aktivuje teplem v sušičce nebo krátkým přežehlením přes utěrku podle návodu výrobce.
Jak vyčistit mastný límec a rukávy, aniž byste bundu prali celou
Každý prací cyklus představuje pro jemné švy a prachové peří určitou mechanickou zátěž. Péřovou bundu proto není nutné prát po každém nošení nebo po jediném víkendu na horách. Běžně stačí jedno důkladné vyprání na konci zimní sezony před uložením do skříně, případně uprostřed zimy při silnějším znečištění.
Pokud se během zimy umaže jen okraj rukávů od palubní desky auta nebo límec od krému na obličej, vyčistěte tato místa pouze lokálně. Naneste na vlhký hadřík malé množství speciálního gelu na peří nebo jemného žlučového mýdla, znečištěnou látku lehce napěňte bez drhnutí kartáčem a čistým vlhkým hadříkem pěnu vytřete, aby bunda zůstala uvnitř suchá.
Při silnějším znečištění spodních okrajů bundy od posypové soli nebo bláta můžete zasažené manžety krátce namočit do vlažné vody v umyvadle, jen dbejte na to, aby voda zbytečně neprosákla do velkých trupových komor, a místo vysušte ručníkem a vlahým vzduchem v místnosti. Stejně tak po každém návratu z mokrého sněžení bundu v předsíni pověste volně na široké ramínko s dostatečným odstupem od ostatních kabátů, aby povrchová vlhkost mohla přirozeně odpařit.
Bylinné pivoňky sázejte mělce. Roubované dřevité patří hlouběji Pět kroků kontroly před uložením bundy do skříně
Ať už bundu perete uprostřed zimy kvůli skvrnám na rukávech, nebo ji chystáte na jarní uložení, dodržte před prvním oblečením či schováním jednoduchou kontrolu.
Po vyjmutí ze sušičky nebo ze sušáku prohmatejte prsty každou komoru zvlášť, zejména v oblasti ramen a konců rukávů. Pokud v některém místě cítíte tuhou hrudku nebo těžší zbytek, bunda ještě není úplně suchá a potřebuje další cyklus sušení. Lehkým vytřepáním za ramena a spodní lem zkontrolujte, zda se výplň rovnoměrně vrátila do všech rohů. Na delší skladování mimo zimní sezonu péřovku nikdy nestlačujte do malého kompresního obalu, pověste ji na široké ramínko do vzdušné skříně. Drobné uvolněné pírko z povrchu látky nikdy nevytahujte směrem ven, prsty ho zevnitř jemně zatáhněte zpět dovnitř komory, aby se nezvětšila dírka po jehle. Zdroje fotografií Prošívané komory péřové bundy s výplní: DirkF601 / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Pračka a bubnová sušička pro šetrnou údržbu péřového oblečení: R. Henrik Nilsson / Wikimedia CC BY 4.0 Míček do sušičky pro načechrání peří při sušení: Steve Snodgrass from Shreveport, USA / Wikimedia CC BY 2.0