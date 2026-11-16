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„Jsem single a asi tak zůstanu nadobro." Anna Fixová po rozchodu s mladším hercem zavrhla randění i seznamky

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Herečka známá jako Monika Farská z Ulice po rozchodu s Denisem Šafaříkem zkusila seznamku. Vydržela jí jeden den.
„Jsem single a asi tak zůstanu nadobro." Anna Fixová po rozchodu s mladším hercem zavrhla randění i seznamky

„Jsem single a asi tak zůstanu nadobro." Anna Fixová po rozchodu s mladším hercem zavrhla randění i seznamky

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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