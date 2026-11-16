Jak vypadá činžovní dům z legendárních Pelíšků dnes: Ocitl se v žalostném stavu, fasádu neopravili

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Filmaři si pro natáčení Pelíšků vybrali dvoupatrový dům v ulici Schodová na Praze 5. Vznikaly tady venkovní záběry domu, ve kterém ve filmovém příběhu společně žily dvě rodiny s naprosto odlišnými názory na svět.
Snímek režiséra Jana Hřebejka se natáčel v roce 1998 a do kin vstoupil 8. dubna 1999. Košíře poskytly filmařům prostředí, které odpovídalo představě pražské vilové čtvrti konce šedesátých let.
Oprýskaná žlutá fasáda a slavný balkon
Když se člověk podívá na současné fotografie domu, může si všimnout, že jeho vzhled není právě reprezentativní. Už reportáž Blesku z října 2023 upozorňovala na oprýskanou omítku a celkově zanedbaný dojem.
Dům je rozdělený na samostatné byty a má vlastní společenství vlastníků. Nejde tedy o jednu nemovitost, jejíž podobu by mohl libovolně změnit jediný majitel. O opravách společných částí rozhodují vlastníci jednotek společně.
V době reportáže Blesku byla některá okna již vyměněna, zatímco další části domu zůstávaly ve starším stavu. Celková fasáda ale působila omšele a od natáčení se příliš nezměnila.
Altán, ve kterém se chtěli protagonisté oběsit, nikdy neexistoval
Jedno z překvapení čeká na fanoušky přímo na zahradě. Pokud by někdo hledal altán, ve kterém se ve filmu pokoušel oběsit nejprve Michal a později jeho otec Bohouš, hledal by marně.
Altán totiž nebyl součástí skutečné zahrady. Filmaři ho postavili jako dočasnou kulisu, která se měla při natáčení scény s Miroslavem Donutilem rozpadnout.
Podobné je to s interiéry. Byty, ve kterých rodiny ve filmu jedly, hádaly se a prožívaly své každodenní příběhy, nebyly skutečnými místnostmi slavného domu. Jejich podoba vznikla v barrandovském ateliéru číslo 4 a v modřanské sokolovně.
Skutečná vila tak ve filmu sloužila především jako venkovní kulisa.
Fanoušci sem stále chodí
Schodová ulice zůstává oblíbeným cílem lidí, kteří si chtějí připomenout atmosféru jednoho z nejznámějších českých filmů. Poznávají kamenné schody, zelené zábradlí, branku i balkon, odkud Jiří Kodet pronesl svou slavnou repliku.
V listopadu 2026 se navíc Košíře k filmové historii znovu přihlásily. Nedaleko Schodové ulice vysadil režisér Jan Hřebejk společně s dalšími účastníky dobročinné aukce nový javor, který dostal jméno Pelíšek. Výsadbu oznámila městská část Praha 5.
Slavný dům přitom zůstává soukromým bydlením. Návštěvníci si ho mohou prohlédnout z veřejné ulice, dovnitř ale přístup nemají. Jeho obyvatelé totiž nejsou součástí filmového světa, i když jejich adresa bude s Pelíšky pravděpodobně spojena ještě mnoho dalších let.
Zdroje článku: blesk.cz, praha5.cz, filmovyprehled.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová