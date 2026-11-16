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Jak vypadá činžovní dům z legendárních Pelíšků dnes: Ocitl se v žalostném stavu, fasádu neopravili

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„Proletáři všech zemí, vyližte si…“ Kdo by neznal scénu, v níž Jiří Kodet jako pan Kraus pronáší z balkonu jednu z nejslavnějších filmových hlášek české kinematografie. Dům, ve kterém ve filmu bydlely rodiny Šebkových a Krausových, stojí dodnes v pražských Košířích.
Jak vypadá činžovní dům z legendárních Pelíšků dnes: Ocitl se v žalostném stavu, fasádu neopravili

Jak vypadá činžovní dům z legendárních Pelíšků dnes: Ocitl se v žalostném stavu, fasádu neopravili

Zdroj: Archiv Česká televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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