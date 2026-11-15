Připravte okna na zimu: nastavte správný přítlak a udržujte teplo

Okna čas od času vyžadují trochu pozornosti. V zimě musí okenní kování zvládat náročnější podmínky. Věděli jste, že správným seřízením přítlaku můžete omezit pronikání studeného vzduchu a zbytečné unikání tepla? U moderních plastových oken často můžete přítlak mezi okenním křídlem a rámem upravit. Nebojte se, nejde o nic složitého.
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