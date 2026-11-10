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Bílení ovocných stromů: má smysl nebo jde o přežitek?

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Bílení ovocných stromů je stará zahrádkářská praktika. Možná vás napadne otázka, zda má tato činnost v dnešní době vůbec nějaký smysl. Odpověď zní rozhodně ano a shodují se na tom i odborníci. Nátěr chrání zejména mladé stromky, které mají ještě tenkou kůru. Důležitý je vhodný výběr nátěru a načasování práce.
Bílení stromů

Bílení stromů

Zdroj: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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