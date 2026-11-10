Bílení ovocných stromů: má smysl nebo jde o přežitek?

Bílení ovocných stromů je stará zahrádkářská praktika. Možná vás napadne otázka, zda má tato činnost v dnešní době vůbec nějaký smysl. Odpověď zní rozhodně ano a shodují se na tom i odborníci. Nátěr chrání zejména mladé stromky, které mají ještě tenkou kůru. Důležitý je vhodný výběr nátěru a načasování práce.
Proč má bílení smysl?
Bílení stromů ochrání kůru před mrazy. Největší problém nastává za slunečných chladných dní, kdy slunce přes den svítí na kůru stromů, která se tak ohřívá a v noci zmrzne. Následkem jsou praskliny a infekce, jenž se snadno dostane dovnitř. Ohroženy jsou zejména mladé stromky rostoucí na jižní nebo západní straně, kde slunce svítí nejvíce. Preventivně je ochráníte bílením vápnem. Odráží sluneční světlo a kmen se tak nebude tolik rozpínat, protože výkyvy teplot budou mnohem menší.
Použijte vápenné mléko
Bílení kmenů se používá u ovocných stromů jako jsou například meruňky, třešně či jabloně. K tomuto účelu se používá vápenné mléko. Jedná se o směs hašeného vápna a vody. Aby směs na kůře lépe držela, přidává se do ní jíl, kravince nebo sádra. Místo vápna lze použít vodou ředitelnou bílou latexovou bravu, kterou rozmícháte ve vodě v poměru 1:1. Výhodou barvy je to, že odolává dešti a tolik se neodlupuje. Pozor si dejte na olejové barvy. Raději se jim vyhněte, protože kůru stromů zbytečně dusí.
Foto: Pixabay
Postup bílení ovocných stromů
Před nátěrem nejprve kmen očistěte, aby na něj brava lépe přilnula. Nátěr provádějte štětcem od země směrem vzhůru až po první větvení stromu. Barvu nanášejte opravdu důkladně, aby se dostala do všech záhybů. Ideálním obdobím pro tuto práci je konec podzimu, tedy přelom listopadu a prosince, kdy ještě nehrozí silné mrazy. Pro aplikaci nátěru si vyberte den, kdy neprší. Je totiž nutné, aby barva pořádně zaschla a předčasně se neoloupala.
Zdroje info: Autorka, www.ireceptar.cz
Náhledové foto: Gemini
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