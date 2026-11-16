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Nosili jsme je v plastových tubách a bojovali o ně na chodbách. Pogy byly pokladem devadesátek

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Barevná papírová kolečka s obrázky komiksů, těžký plastový slammer v ruce a napínavé souboje na linoleu o přestávkách. Hra pogy se v polovině devadesátých let stala obrovským hitem, který plnil penály i školní aktovky.
Skupina dětí sedí v kroužku na zemi a sleduje otočená herní kolečka pogy

Skupina dětí sedí v kroužku na zemi a sleduje otočená herní kolečka pogy

Zdroj: Jewel457 / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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