Nosili jsme je v plastových tubách a bojovali o ně na chodbách. Pogy byly pokladem devadesátek

Barevná papírová kolečka s obrázky komiksů, těžký plastový slammer v ruce a napínavé souboje na linoleu o přestávkách. Hra pogy se v polovině devadesátých let stala obrovským hitem, který plnil penály i školní aktovky.
Původní technické řešení herních kotoučků popisuje
americký patent společnosti World POG Federation, platné ochranné známky pro herní sortiment eviduje databáze Úřadu průmyslového vlastnictví, proměnu dětského volného času a her po roce 1989 dokumentuje sbírka novodobých dějin Národního muzea a právní rámec pro soutěže a sázky vymezoval zákon o loteriích z roku 1990.
Fenomén céčka. Z háčků na závěsy se stala v osmdesátých letech školní měna i hazardní hra na čáru Havajský původ a bleskový nástup do českých lavic
Hra má kořeny na havajském ostrově Maui, kde děti už ve dvacátých letech minulého století hrály s papírovými víčky od lahví mléka a ovocného nápoje. V devadesátých letech minulého století získala hra moderní komerční podobu a rychle se rozšířila do Evropy. Do českých škol dorazila kolem roku 1995 a okamžitě zaplnila každé volné místo na chodbách i pod lavicemi.
Pro celou generaci školáků představovaly pogy podobnou vášeň, jakou pro jejich starší sourozence znamenala
sbírka plastových céček a hra na čáru. Zatímco céčka vznikla původně jako součást bytových doplňků, pogy představovaly promyšlený mezinárodní produkt se stovkami různých sérií a motivů. Praktické plastové tuby chránily cennou sbírku před pomačkáním v aktovce. Školáci v nich nosili své nejlepší kousky i těžká plastová házedla. Pravidla hry, těžké slammery a boj o linoleum
Základní princip byl prostý, ale vyžadoval zručnost i pevnou ruku. Hráči složili svá papírová kolečka rubem dolů do jednoho vysokého komínku na rovné podlaze nebo na lavici. Poté přišel na řadu slammer, což byl těžký kotouč vyrobený z tvrdého plastu nebo kovu. Hráč hodil slammer shora na komínek a všechna kolečka, která se po nárazu otočila lícem nahoru, si mohl vzít.
Hrálo se buď jen tak pro zábavu, nebo takzvaně natvrdo. Při hře natvrdo vítěz získal všechna otočená kolečka do svého vlastnictví. Kvůli tomu docházelo k velkým emocím, hádkám i slzám, když někdo prohrál své nejcennější kousky. Učitelé na mnoha základních školách hru během vyučování zakazovali a zabavené pogy končily v kabinetech.
Nástup kapesních hraček v té době nezastavily ani přísné školní řády, což o pár let později potvrdilo i
noční pípání virtuálního zvířátka tamagoči v penálech školáků. Děti zkrátka toužily po vlastním světě plném napětí přímo uprostřed školního dne. Úder těžkým plastovým kotoučem vyžadoval správný švih i trochu štěstí. Každé otočené kolečko znamenalo okamžitý zisk pro útočícího hráče. Trafiky, plastové tuby a lesklé fólie
Sběratelství poháněla dostupnost v trafikách a novinových stáncích. Základní balíčky stály jen pár korun a obsahovaly náhodný výběr koleček s motivy oblíbených kreslených hrdinů, dinosaurů, sportovců nebo strašidel. Největší cennost představovaly kousky s holografickým povrchem, lesklou fólií nebo plastickým prolisem.
Každý správný hráč vlastnil průhlednou plastovou tubu, do které svá kolečka pečlivě ukládal podle hodnoty a vzácnosti. Na burzách o velkých přestávkách se pogy směňovaly kus za kus a vytvářela se nová školní přátelství. Devadesátá léta byla plná podobných zážitků, které si můžete vyzkoušet také v našem
retro kvízu o devadesátých letech pro pamětníky.
Tamagoči, noční pípání a rodičovské nervy. Před Robloxem stačilo vajíčko Srovnání základních prvků a výbavy pro hru pogy
Součást výbavy Použitý materiál Hlavní funkce ve hře Sběratelský význam Běžný herní pog Tvrdý kartonový papír Skládání do komínku a otáčení Běžná směnná jednotka mezi hráči Plastový slammer Tvrzený plast nebo pryskyřice Úder do komínku shora Základní herní nástroj každého hráče Kovový slammer Slitina hliníku nebo mosaz Těžký razantní úder na velké komíny Vysoká cena a velká herní výhoda Holografický pog Karton s lesklou fólií Hra nebo uchování ve sbírce Vzácný sběratelský kousek s vysokou hodnotou Často kladené otázky o hře pogy
Odkud pochází název pogy? Název vznikl podle zkratky POG, což byl oblíbený havajský ovocný nápoj z marakuji, pomeranče a guavy. Děti na Havaji původně hrály s kulatými víčky od lahví tohoto nápoje.
Proč učitelé hru ve školách zakazovali? Když se hrálo natvrdo o skutečná kolečka, hra měla znaky dětského hazardu. Docházelo k hádkám, pláči i podvodům a hluk z bouchání slammerů na chodbách rušil vyučování.
Velký retro kvíz z devadesátek. Pamatujete si první mobily, televizní hity a módu? Kdy zájem o pogy v Česku opadl? Největší vlna zájmu trvala zhruba mezi lety 1995 a 1997. Později pozornost dětí převzaly sběratelské kartičky hokejistů, pokémoni a digitální elektronické hračky. Zdroje fotografií Děti hrají pogy na zemi: Jewel457 / Wikimedia CC 3.0 Plastové pouzdro a herní kolečka pogy: Nizzan Cohen / Wikimedia CC 4.0 Souboj v pogách na stole: hkboyee / Wikimedia CC 2.0